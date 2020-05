'Orkaan van geluid in Amsterdam'

„Wat die winst bij de mensen losmaakte: kippenvel”, laat Blind in de podcast tegenover presentator Pim Sedee weten. Ook schuift natuurlijk chef voetbal Valentijn Driessen, die er toen al bij was voor De Telegraaf, aan. Net als Ajax-watcher Mike Verweij.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of abonneer je via je favoriete podcastkanaal.

Meerdere spelers hadden een belangrijke rol tijdens dat unieke seizoen. Blind benoemt Jari Litmanen, Ronald de Boer, en misschien was Frank Rijkaard wel de belangrijkste factor. „Frank was een gelouterde speler met een palmares van hier tot Tokio. In de rust van de finale tegen Milan sprak hij ons nog toe. Hij wist hoe het voelde om zulke wedstrijden te winnen én te verliezen en zei: zorg dat je wint en niet de schlemiel wordt.”

Verder horen we in deze podcast van luisteraars hun meest bijzondere herinnering. Zelfs de strakke rokjes van de swingende stewardessen komen aan bod. Een luisteraar maakte de finale mee, terwijl hij voor zijn huwelijksreis in het vliegtuig naar Australië zat. Hoe dat afliep, en veel meer bijzondere anekdotes hoort u in de podcast.