Anthony Joshua slaat Helenius keihard knock-out; wachten op Wilder

Dat gebeurde met de Saudische prins Khalid Bin Abdulaziz op de eerste rij. En dat is goed nieuws voor zowel Joshua als zijn eerdere rivaal om de undisputed status (wereldkampioen bij alle boksbonden), de Amerikaan Deontay Wilder. De Saudische afvaardiging van Skill Challenge Entertainment was in Londen om een deal te realiseren. Deze wil de twee in januari tegenover elkaar zetten voor een waanzinnig gevecht in het Midden-Oosten.

Bekijk hier de knock-out.

Joshua zal hopen dat dit niet zijn eerstvolgende gevecht zal zijn. Hij wil in 2023 nog twee keer in actie komen. Joshua werkt aan een terugkeer naar de wereldtop, sinds hij in september 2021 zijn wereldtitel de Oekrainer Oleksandr Usyk verloor. Wilder verloor overigens tweemaal op rij van Tyson Fury, om in oktober vorig jaar uitgerekend van Helenius (met een knock-out in de eerste ronde) weer eens te winnen.

Helenius was zaterdagavond de vervanger van Dillian Whyte, die niet door de voorafgaande dopingcontrole kwam. Die keuze zorgde overigens voor een wervelwind aan kritiek, omdat Helenius de zaterdag ervoor óók nog drie ronden vocht tijdens een partij in een middeleeuws kasteel. Qua gezondheid leek het onverantwoord een partij zo kort op zijn laatste te vechten.

Maar de 39-jarige Fin had een week later, lang niet veel te duchten van de ‘geduldige’ Joshua. Al bleek het publiek in Londen helemaal niet op dat geduld te zitten wachten, wat Joshua een aantal keren met wat gefluit en boegeroep duidelijk werd gemaakt. Pas in ronde zeven kreeg het te zien waar het voor kwam: een knock-out.