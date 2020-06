Max Verstappen crasht door fout in game

Heel wat professionele coureurs - waaronder meerdere (ex-) Formule 1-racers - doen mee aan het evenement. Onder anderen Max Verstappen en Fernando Alonso maken hun opwachting, maar de wedstrijd moest na enkele uren even stilgelegd worden door...gecrashte servers. De wedstrijd ging zaterdag om 15 uur van start, maar moest na 5,5 uur stilgelegd worden omdat er problemen waren opgetreden met de servers.

Verstappen crashte kort na middernacht door een reeks technische problemen. De Nederlandse F1-coureur van Red Bull Racing had eerder al een botsing in de pitstraat gehad, waardoor zijn wagen beschadigd was. Hij leidde daarna wel, maar werd opgejaagd door Raffaele Marciello. Tot de Italiaan Verstappen ineens aanreed. nadat er een verbindingsprobleem optrad. Verstappen crashte vlak hierna dan ook behoorlijk, door de opgelopen schade. De Nederlander en zijn ploeggenoten bij Team Redline, onder wie ook Formule 1-coureur Lando Norris, gaven er even later de brui aan.

Geen brandstof voor Alonso

Het waren overigens niet de enige merkwaardige ’incidenten’ in de race: ook het team van Alonso, tweevoudig wereldkampioen F1 én in 2018 en 2019 winnaar van de 24 Uur van Le Mans, werd al vroeg getroffen door problemen met het spel. De Spanjaard kreeg een doorrijstraf opgelegd en werd door de game gedwongen om die af te werken toen hij de pitlaan binnenreed om bij te tanken. Dat zorgde ervoor dat hij zónder brandstof kwam te zitten en stilviel. De raceorganisatie toonde zich echter van zijn meest vrijgevige kant door Alonso’s team na de neutralisatie weer toe te laten in de race, weliswaar als rodelantaarn in deze sessie.

Ook de Fransman Simon Pagenaud, vorig jaar nog winnaar van de befaamde Indy 500, kreeg te maken met een merkwaardig probleem. Hij moest tijdens de wedstrijd een volledig nieuwe sim-opstelling klaarzetten, nadat er met zijn gebruikelijke zitje een probleem was opgetreden.

Ook Formule 1-coureurs Charles Leclerc, Norris, Pierre Gasly en Antonio Giovinazzi zijn van de partij, net als Jenson Button (wereldkampioen F1 in 2009) en oud-F1-racers Rubens Barrichello, Felipe Massa, Sébastien Buemi, Bruno Senna, Kamui Kobayashi, Brendon Hartley, Juan Pablo Montoya, Giancarlo Fisichella, Jean-Eric Vergne en nog meer bekende namen uit de motorsportwereld.

Elk deelnemend team moet minstens twee coureurs in de gelederen hebben die in de echte racewereld in aanmerking zouden komen voor deelname aan de 24 Uur van Le Mans.