Griekspoor duikt vijver in na titel: ’Vanavond luister ik niet naar coach’

Door Tijmen Lensink

Tallon Griekspoor neemt een duik na het winnen van de finale van het Libema Open. Ⓒ ANP/HH

ROSMALEN - Tallon Griekspoor vocht tegen de demonen en tegen de tegenstander van wie hij het spel zo hekelt, maar hij stond er in de finale van Rosmalen op het moment dat het nodig was. En toen de 26-jarige Nederlander de luis in de pels die Jordan Thompson heet, had getrotseerd (6-7(4), 7-6 (3) en 6-3), boekte hij de tweede toernooizege uit zijn loopbaan. Vervolgens liet hij zich languit voorover in het gras vallen.