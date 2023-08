Vaste waarde Freeke Moes laat twijfels achter zich: ’Je werd er onzeker van’

VENLO/MÖNCHENGLADBACH - Nu de selectie van de Oranje-hockeysters op even geruisloze als natuurlijke wijze een metamorfose heeft ondergaan, is er een nieuwe hiërarchie ontstaan in de kleedkamer van de nummer 1 van de wereld. Freeke Moes behoort inmiddels tot de ’middenbouw’ van de selectie, die vandaag in Mönchengladbach (14.45 uur) de EK-finale speelt tegen België: „Het voelt meer als mijn team.”

Freeke Moes is onder de nieuwe bondscoach Paul van Ass uitgegroeid tot een volwaardig international. Ⓒ WILLEM VERNES