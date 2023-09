Brentford gaat heel ver voor PSV’er Johan Bakayoko

Nadat eerder Burnley en Paris-Saint German biedingen hebben gedaan, lijkt nu Brentford op pole position te zitten. Bronnen rond de speler bevestigen een bod van 40 miljoen euro plus bonussen. Het lijkt een bod dat PSV niet kan laten lopen.

Zoals bekend zijn de Eindhovenaren drukdoende om Hirving Lozano terug te halen. De Mexicaan is eigendom van Napoli. Lozano maakte van 2017 tot en met 2019 veel indruk in het shirt van PSV. In 60 competitieduels maakte de 28-jarige vleugelaanvaller 34 doelpunten.