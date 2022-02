Op doping betrapte kunstrijdster Kamila Valieva (15) mag blijven op Spelen

Het beroep was aangetekend door drie grote instanties: het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de internationale schaatsunie ISU en het mondiale antidopingbureau WADA.

Valieva is de sensatie in het kunstrijden. Ze veroverde al goud met het Russische team in Beijing, maar die medaille werd niet uitgereikt omdat een positieve dopingtest van haar vrij onverwacht bekend werd. Het betrof een controle op 25 december bij de Russische kampioenschappen. Het verboden middel trimetazidine werd aangetroffen in haar urinemonster.

Vijf uur durende hoorzitting

Dat resultaat kwam pas zes weken na het afnemen van de test naar buiten en het Russische antidopingbureau Rusada legde haar in eerste instantie een voorlopige schorsing op. Dat was op de dag na het behalen van het goud in de landenwedstrijd. Weer een dag later hief datzelfde Rusada de schorsing alweer op na beroep van de kunstschaatsster.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Vervolgens tekenden IOC, WADA en ISU beroep aan bij het CAS om de vrijspraak aan te vechten. Het sporttribunaal ging met spoed aan de slag met de dopingzaak en stelde drie rechters aan die de zaak moesten behandelen. De hoorzitting, die online plaatsvond via een videoverbinding, duurde meer dan vijf uur en eindigde maandag om 02.00 uur Chinese tijd.

Beschermde status

De uitspraak van het CAS had alleen betrekking op het al dan niet kunnen meedoen van Valieva aan het individuele toernooi. De uitspraak heeft vooralsnog geen gevolgen voor de uitslag van de landenwedstrijd.

Het CAS wees in haar uitspraak op het feit dat Valieva vanwege haar jonge leeftijd een ’beschermde status’ geniet en dat ze niet positief is getest tijdens de Spelen. Haar nu het recht van deelname te ontzeggen zou „onherstelbare schade” kunnen aanrichten bij de kunstrijdster.