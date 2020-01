Max Verstappen zoveel mogelijk uit de wind gehouden

Als Max Verstappen zou willen, kan hij begin mei het hele weekend handtekeningen uitdelen in Zandvoort. Ⓒ ANP

Max Verstappen is natuurlijk de grote publiekstrekker tijdens de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. Toch begrijpt ook de organisatie van de Formule 1-race dat de populaire coureur van Red Bull Racing niet te veel afgeleid moet worden in dat eerste weekeinde van mei en geen circusartiest is.