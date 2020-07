Svitolina na ’tweedaagse regenpauze’ de sterkste in Berlijn

De Oekraïense tennisster won in de finale, die wegens de regen twee dagen was uitgesteld, in drie sets van Petra Kvitova: 3-6 6-1 10-5.

De finale stond eigenlijk gepland voor afgelopen woensdag op het gras van het Steffi Graf Stadion, maar kon toen wegens de regen niet doorgaan. De organisatie van het toernooi besloot vervolgens om de finale op vrijdag op hardcourt te spelen in de hal op vliegveld Tempelhof, de locatie waar het tweede demonstratietoernooi in Berlijn plaatsvindt.

Bertens

Beide speelsters doen ook weer mee aan het tweede toernooi op hardcourt en hebben daarbij een bye in de eerste ronde. Kiki Bertens speelt later deze vrijdag tegen Anastasia Sevastova.