Sport kort: Annemarie Worst en Pim Ronhaar passen voor laatste cross in wereldbeker

Veldrijders Worst en Ronhaar niet naar wereldbeker Hoogerheide

10.09 uur: Van de Nederlandse veldritselectie die volgende week afreist naar de Verenigde Staten voor de WK ontbreken Annemarie Worst en Pim Ronhaar in de laatste wedstrijd daaraan voorafgaand op Europese bodem. Dat is de afsluitende wereldbekercross in Hoogerheide. Worst, de afgelopen twee WK’s goed voor zilver, rijdt zaterdag nog wel een cross in het Belgische Hamme. Dat doet Pim Ronhaar, de titelverdediger bij de beloften, ook.

De andere WK-deelnemers laten zich in Hoogerheide wel zien, nadat de meesten de wereldbekercross van afgelopen zondag in het Franse Flamanville aan zich voorbij lieten gaan. Bij de mannen gaat het om Lars van der Haar en Corné van Kessel, de laatste was in de Normandische kustplaats wel aanwezig en werd zevende.

Bij de vrouwen zijn, op Worst na, alle toppers present met onder anderen wereldbekerwinnares Lucinda Brand en Denise Betsema. Ook Fem van Empel, die zondag haar tweede wereldbekerzege boekte, en Puck Pieterse nemen nog deel aan de cross in Hoogerheide, waarna ze twee dagen later in het vliegtuig stappen.

„Sportief staat er misschien minder op het spel dan andere jaren, maar het is altijd prettig om met een mooi resultaat en een goed gevoel af te reizen naar een WK. Dat geeft toch vertrouwen”, zegt bondscoach Gerben de Knegt, die elf mannen en veertien vrouwen selecteerde voor de wedstrijd in Hoogerheide.

Basketballers Suns lopen weg bij Warriors aan kop van NBA

08.21 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben aan kop van de westelijke divisie in de NBA wat afstand genomen van Golden State Warriors. De Suns boekten bij Detroit Pistons hun 33e zege van het seizoen (135-108), terwijl de Warriors met 119-99 verloren bij Minnesota Timberwolves.

De ploeg uit San Francisco zit in een mindere fase. De Warriors verloren vijf van hun laatste zeven wedstrijden in de NBA. Zonder de geblesseerde vedette Stephen Curry incasseerde Golden State Warriors in Minnesota de twaalfde nederlaag van het seizoen. Daar staan 31 overwinningen tegenover, twee minder dan de Suns, die negen keer verloren.

Phoenix Suns dankte de royale zege op Detroits Pistons vooral aan Devin Booker (30 punten), Cameron Payne en JaVale McGee (beiden 20 punten).

Ondanks een zogeheten triple-double van de Serviër Nikola Jokic (25 punten, 15 rebounds en 14 assists) verloor Denver Nuggets van Utah Jazz (102-125). Donovan Mitchell maakte 31 punten voor Utah Jazz, terwijl Rudy Gobert maar liefst 19 rebounds pakte. De ploeg uit Salt Lake City staat met 29-14 op de derde plaats in het westen.