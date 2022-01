Sport kort: Ook shorttrackers De Vries en Hoogerwerf naar Winterspelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Oranje mist twee spelers op EK zaalvoetbal, één vanwege corona

13.49 uur: De Nederlandse zaalvoetballers, die woensdag met de wedstrijd tegen Oekraïne beginnen aan het Europees kampioenschap in eigen land, missen bij het openingsduel in elk geval twee spelers. Het gaat om Tevfik Ceyar en Mo Darri.

Ceyar is positief getest op corona en zit in isolatie. Indien hij op tijd hersteld is van zijn besmetting kan hij op een later moment in het toernooi alsnog aansluiten bij het team van bondscoach Max Tjaden. Darri heeft te veel last van een rugblessure en kan hierdoor het EK niet meer in actie komen.

Tjaden, die nu nog dertien spelers heeft voor het openingsduel, roept vooralsnog geen vervangers op.

Ook shorttrackers De Vries en Hoogerwerf naar Winterspelen

13.35 uur: Shorttrackers Rianne de Vries en Dylan Hoogerwerf mogen deelnemen aan de Winterspelen van Beijing. De selectiecommissie shorttrack van schaatsbond KNSB heeft het tweetal toegevoegd aan de groep van acht die al zeker waren van olympische deelname. Sportkoepel NOC*NSF heeft hun uitzending naar Beijing officieel bevestigd.

De Vries staat ingedeeld voor de relay, Hoogerwerf komt in de Chinese hoofdstad uit op de 500 meter en de relay. De KNSB heeft verder besloten dat Georgie Dalrymple en Bram Steenaart als reserverijders naar Beijing meereizen. Daarmee wil de bond voorkomen dat bij blessures of coronabesmettingen vervangers uit Nederland moeten worden overgevlogen. De Chinese inreisregels maken dat vrijwel onmogelijk.

Bondscoach Jeroen Otter had bij de mannen de keuze tussen Hoogerwerf, Melle van ’t Wout en de ervaren Daan Breeuwsma, die al twee keer aan de Winterspelen deelnam. Bij de NK zag hij Hoogerwerf begin deze maand de 500 meter winnen. De 25-jarige shorttracker uit Wateringen voegt zich nu bij Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes en Jens van ’t Wout.

Bij de vrouwen viel de keuze op De Vries, die vijfde werd bij de NK. Dalrymple eindigde daar als derde. De Vries, partner van Breeuwsma, had een schat aan ervaring op haar concurrente voor. Eerder waren Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof al zeker van deelname.

Bekend was al dat Schulting en Velzeboer het het drukst krijgen in Beijing. Zij staan voor alle vijf onderdelen ingeschreven: individueel op de 500, 1000 en 1500 meter, met het team op de aflossing (relay) en gemengde aflossing. Schulting is titelverdediger op de 1000 meter. Poutsma ontbreekt alleen op de 1500 meter, voor Van Kerkhof is er voorlopig slechts een rol op de aflossing.

Bij de mannen komen De Laat, Knegt en Van ’t Wout vier keer in actie, Roes op de 1500 meter en de aflossing. Knegt veroverde op de Spelen van Sotsji 2014 brons op de 1000 meter, vier jaar later volgde zilver op de 1500 meter. Op die afstand is zowel bij de mannen als de vrouwen ter plekke nog één startplek te vergeven.

KNVB wil met EK zaalvoetbal ’slapende reus’ wakker maken

13.32 uur: De KNVB wil met het naderende Europees kampioenschap zaalvoetbal (futsal) een slapende reus wakker maken. Dat zei toernooidirecteur Gijs de Jong enkele dagen voor het begin van het toernooi in Amsterdam en Groningen. „Maar hoe maken we die reus wakker?”, vroeg De Jong zich af in speelzaal Ziggo Dome. „Dit evenement moet daaraan bijdragen.”

Dat er vooralsnog geen publiek bij de wedstrijden mag zijn vanwege de coronamaatregelen noemt hij een forse tegenvaller. „Het maakt het lastiger. Maar we kijken nu vooral naar wat wel kan”, aldus De Jong. „We hopen dat mensen via de televisie enthousiast worden voor deze tak van onze sport. Dat men ziet dat het topsport is. Zo hopen we de jeugd te bereiken, proberen we mensen die nu met vrienden vrijblijvend in de zaal spelen bij de clubs te krijgen.”

Van alle topevenementen die de KNVB door de jaren heen naar Nederland haalde, noemt De Jong het Europees kampioenschap voor vrouwen misschien wel het succesvolst. „Dat had alles. Succes voor ons eigen team, volle stadions, een sport die zich daarna razendsnel ging en bleef ontwikkelen. Voor zaalvoetbal moeten er ook wegen te vinden zijn om dat voor elkaar te krijgen.”

Nederland kent nu 48.000 officiële zaalvoetballers. Zo’n 300.000 spelers beoefenen de sport vrijblijvend. De Jong: „Dat is op zich natuurlijk al geweldig. Maar het zou mooi zijn als van die groep spelers naar de officiële competitie zouden overstappen. Verder hopen we vooral ook de jeugd in met name de grote steden te bereiken. Dat is vooral bij mensen met een niet-westerse culturele achtergrond heel moeilijk, terwijl daar ongetwijfeld veel talent zit. Er zijn altijd mogelijkheden.”

Voor de wat verdere toekomst kijkt De Jong zelfs naar de Olympische Spelen. „Kijk wat daar voor ontwikkelingen gaande zijn. Breakdance, basketballen met drie tegen drie; dat soort sporten mogen meedoen en komen volop in de belangstelling. Ik denk dat zaalvoetbal in dat rijtje past. Veel acties, hoog tempo, het past bij de jeugd. We proberen in de zalen van dit toernooi een soort NBA-setting (Amerikaans basketbal) te creëren. We verwachten er veel van. En misschien in het tweede deel nog met publiek.”

Sampdoria ontslaat trainer na reeks nederlagen

12.02 uur: De Italiaanse voetbalclub Sampdoria heeft trainer Roberto D’Aversa na een half jaar ontslagen. De 46-jarige D’Aversa moet vertrekken vanwege de tegenvallende prestaties. De laatste competitiezege van Sampdoria dateert van 10 december.

De club uit Genua verloor de laatste drie wedstrijden en staat met 20 punten uit 22 wedstrijden net boven de degradatiestreep in de Serie A. D’Aversa volgde afgelopen zomer Claudio Ranieri op bij de voormalige Italiaanse topclub.

Sampdoria eindigde vorig seizoen onder Ranieri op de negende plaats in de hoogste Italiaanse competitie. De 70-jarige Italiaan werkt nu in Engeland als trainer van Watford.

D’Aversa kreeg bij Sampdoria de beschikking over onder anderen Mohamed Ihattaren, die door Juventus werd overgenomen van PSV en vervolgens in Genua werd gestald. De 19-jarige Utrechter kreeg echter geen speeltijd bij Sampdoria en besloot in het najaar om te vertrekken uit Italië. Ihattaren traint voorlopig voor zichzelf. FC Utrecht heeft interesse om de aanvallende middenvelder op huurbasis over te nemen van Juventus. De clubleiding van Sampdoria reageerde afgelopen week verbolgen op een interview dat Ihattaren had gegeven in De Telegraaf, waarin hij zei dat niemand bij de club naar hem om had gekeken.

Opmerkelijk is dat beide clubs uit Genua nu in een paar dagen tijd hun trainer hebben ontslagen. Bij Genoa vertrok Andriy Shevchenko zaterdag na tegenvaller resultaten.

Veldrijders Worst en Ronhaar niet naar wereldbeker Hoogerheide

10.09 uur: Van de Nederlandse veldritselectie die volgende week afreist naar de Verenigde Staten voor de WK ontbreken Annemarie Worst en Pim Ronhaar in de laatste wedstrijd daaraan voorafgaand op Europese bodem. Dat is de afsluitende wereldbekercross in Hoogerheide. Worst, de afgelopen twee WK’s goed voor zilver, rijdt zaterdag nog wel een cross in het Belgische Hamme. Dat doet Pim Ronhaar, de titelverdediger bij de beloften, ook.

De andere WK-deelnemers laten zich in Hoogerheide wel zien, nadat de meesten de wereldbekercross van afgelopen zondag in het Franse Flamanville aan zich voorbij lieten gaan. Bij de mannen gaat het om Lars van der Haar en Corné van Kessel, de laatste was in de Normandische kustplaats wel aanwezig en werd zevende.

Bij de vrouwen zijn, op Worst na, alle toppers present met onder anderen wereldbekerwinnares Lucinda Brand en Denise Betsema. Ook Fem van Empel, die zondag haar tweede wereldbekerzege boekte, en Puck Pieterse nemen nog deel aan de cross in Hoogerheide, waarna ze twee dagen later in het vliegtuig stappen.

„Sportief staat er misschien minder op het spel dan andere jaren, maar het is altijd prettig om met een mooi resultaat en een goed gevoel af te reizen naar een WK. Dat geeft toch vertrouwen”, zegt bondscoach Gerben de Knegt, die elf mannen en veertien vrouwen selecteerde voor de wedstrijd in Hoogerheide.

Basketballers Suns lopen weg bij Warriors aan kop van NBA

08.21 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben aan kop van de westelijke divisie in de NBA wat afstand genomen van Golden State Warriors. De Suns boekten bij Detroit Pistons hun 33e zege van het seizoen (135-108), terwijl de Warriors met 119-99 verloren bij Minnesota Timberwolves.

De ploeg uit San Francisco zit in een mindere fase. De Warriors verloren vijf van hun laatste zeven wedstrijden in de NBA. Zonder de geblesseerde vedette Stephen Curry incasseerde Golden State Warriors in Minnesota de twaalfde nederlaag van het seizoen. Daar staan 31 overwinningen tegenover, twee minder dan de Suns, die negen keer verloren.

Phoenix Suns dankte de royale zege op Detroits Pistons vooral aan Devin Booker (30 punten), Cameron Payne en JaVale McGee (beiden 20 punten).

Ondanks een zogeheten triple-double van de Serviër Nikola Jokic (25 punten, 15 rebounds en 14 assists) verloor Denver Nuggets van Utah Jazz (102-125). Donovan Mitchell maakte 31 punten voor Utah Jazz, terwijl Rudy Gobert maar liefst 19 rebounds pakte. De ploeg uit Salt Lake City staat met 29-14 op de derde plaats in het westen.