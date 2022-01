Sport kort: Phoenix Suns neemt afstand in de NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketballers Suns lopen weg bij Warriors aan kop van NBA

08.21 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben aan kop van de westelijke divisie in de NBA wat afstand genomen van Golden State Warriors. De Suns boekten bij Detroit Pistons hun 33e zege van het seizoen (135-108), terwijl de Warriors met 119-99 verloren bij Minnesota Timberwolves.

De ploeg uit San Francisco zit in een mindere fase. De Warriors verloren vijf van hun laatste zeven wedstrijden in de NBA. Zonder de geblesseerde vedette Stephen Curry incasseerde Golden State Warriors in Minnesota de twaalfde nederlaag van het seizoen. Daar staan 31 overwinningen tegenover, twee minder dan de Suns, die negen keer verloren.

Phoenix Suns dankte de royale zege op Detroits Pistons vooral aan Devin Booker (30 punten), Cameron Payne en JaVale McGee (beiden 20 punten).

Ondanks een zogeheten triple-double van de Serviër Nikola Jokic (25 punten, 15 rebounds en 14 assists) verloor Denver Nuggets van Utah Jazz (102-125). Donovan Mitchell maakte 31 punten voor Utah Jazz, terwijl Rudy Gobert maar liefst 19 rebounds pakte. De ploeg uit Salt Lake City staat met 29-14 op de derde plaats in het westen.