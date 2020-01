Schitterende goal Luuk de Jong helpt Sevilla niet bij Real Madrid

Real heeft nu een punt meer dan nummer twee FC Barcelona. Frenkie de Jong & co nemen het zondagavond op tegen Granada. Sevilla bezet de vierde plek met acht punten minder dan Real Madrid.

Eerste prachtgoal geannuleerd

Al in de eerste helft leek De Jong de scoren te openen, maar zijn prachtige kopgoal werd geannuleerd. Hij liet Thibaut Courtois kansloos met een kopbal in de kruising. Maar waar de spelers van Sevilla feestvierden, werd scheidsrechter Juan Martinez Munuera door de videoscheidsrechter naar de kant geroepen voor een vermeende overtreding voorafgaand aan de goal van De Jong.

Tot ontzetting van spelers en staf van Sevilla keurde de arbiter het doelpunt af en gaf hij Real Madrid een vrije trap. Eder Militao, de bewaker van De Jong bij de hoekschop, liep in zijn achtervolging van de Nederlandse spits tegen Nemanja Gudelj op en ging kermend naar het gras. Voor Munuera reden genoeg om het doelpunt van De Jong te annuleren.

Tweede treffer De Jong telt wel

In de tweede helft was het Real Madrid dat op een voorsprong kwam. Casemiro scoorde op aangeven van Luka Jovic. Lang kon Real niet van die openingsgoal genieten. Want De Jong maakte in de 64e minuut zijn tweede doelpunt van de middag. En deze keer telde zijn treffer wel. Na goed doorzetten en een fraaie beweging schoot de 29-jarige spits de bal er met zijn mindere linkerbeen in. Het was de derde competitietreffer dit seizoen van de van PSV overgekomen centrumspits.

Patrick Kluivert

De Jong trad in de voetsporen van Patrick Kluivert. De voormalig spits van FC Barcelona was bijna zestien jaar geleden de laatste Nederlander die tegen Real een doelpunt maakte in Bernabéu. Kluivert deed dat destijds op aangeven van een andere Nederlander. Giovanni van Bronckhorst. Barcelona zegevierde op 24 april 2004 met 1-2 bij Real.

Winnen deed Sevilla zaterdagmiddag niet in Bernabéu. Omdat de verdediging van Sevilla vijf minuten na de treffer van De Jong collectief stond te slapen, kon Casemiro zijn tweede treffer van de middag produceren. Deze keer met een kopbal.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga