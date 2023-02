Premium Het beste van De Telegraaf

Troosteloosheid bij World Cup in Polen onderstreept overtuiging oud-topschaatsers IJspegels terug aan de kin? Sven Kramer en Mark Tuitert zien vooral voordelen aan buitenraces

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Sven Kramer werd in 2019 Europees kampioen allround op de buitenijsbaan van Collalbo. Ⓒ ANP/HH

Binnen het langebaanschaatsen zijn alle hoofdrolspelers het erover eens: om de sport aantrekkelijker te maken, moeten er meer races in de buitenlucht worden georganiseerd. Tijdens de World Cup van afgelopen weekeinde in Polen, waar de ambiance in de overdekte ijshal alom als troosteloos werd ervaren, werd die overtuiging eens te meer onderstreept.