Sport Kort: Giri online onderuit tegen Fransman

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schaken: Giri begint met nederlaag

Schaker Anish Giri heeft zich in de eerste ronde van het sterk bezette online-toernooi, georganiseerd door de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen, gewonnen moeten geven. De Fransman Maxime Vachier-Lagrave was hem in vier potjes met 3-1 de baas.

De Nederlandse grootmeester verloor zijn eerste twee rapidpartijen en moest in het derde duel, met 15 minuten bedenktijd, genoegen nemen met remise. Daarmee kwam de stand op 2,5 tegen 0,5 en was de strijd beslist. De vierde partij werd echter ook nog afgewerkt, omdat de behaalde wedstrijdpunten bij een gelijke eindstand na de groepsronde de doorslag kunnen geven voor plaatsing in de knock-outfase. De laatste krachtmeting tussen Giri en Vachier-Lagrave eindigde eveneens gelijk.

Carlsen heeft zeven van zijn grootste rivalen uitgenodigd om mee te doen aan het evenement, dat een hoofdprijs kent van bijna 65.000 euro. De totale prijzenpot van de 'Magnus Carlsen Invitational' bestaat uit 250.000 dollar (230.000 euro).

Atletiek: Atletencommissie van Atletiekunie zoekt nieuwe leden

14.25 uur: De atletencommissie van de Atletiekunie zoekt nieuwe leden. Polsstokhoogspringster Femke Pluim en para-atleet Ronald Hertog leggen na respectievelijk vier en acht jaar hun taken neer. Voor hen zoekt de atletencommissie twee vervangers.

Thijmen Kupers, Melissa Boekelman, Douwe Amels en Nadine Broersen zijn herkiesbaar voor de periode 2020-2024. De atletencommissie vertegenwoordigt de topatleten uit de nationale selecties en voert overleg met de technische staf van de Atletiekunie over onder meer het topsportbeleid, talentontwikkeling en de richtlijnen voor limieten.

Atleten uit de nationale selecties kunnen zich kandidaat stellen voor een plek in de commissie, net als atleten die tussen 2016 en 2019 hebben meegedaan aan een EK, WK, Olympische of Paralympische Spelen.

Motorsport: Spaanse motorcoureur Rins langer bij Suzuki

14.01 uur: De Spaanse motorcoureur Alex Rins heeft zijn contract bij Suzuki met twee jaar verlengd. Dat betekent dat Rins ook in 2021 en 2022 voor het Japanse fabrieksteam rijdt in de MotoGP. De 24-jarige Spanjaard komt sinds 2017 in de koningsklasse uit voor Suzuki.

Rins won afgelopen seizoen twee grands prix, in Texas en op Silverstone. Hij eindigde in het WK op de vierde plek met 205 punten. Met Rins en Joan Mir beschikt Suzuki over een Spaans rijdersduo.

Vanwege de coronacrisis is de start van dit MotoGP-seizoen al keer op keer uitgesteld. De TT van Assen op 28 juni is nu de eerste race, maar het is hoogst onzeker of de race op het Drentse circuit kan doorgaan.