Grote drie met Ajax terug in Grolsch Veste

Quincy Promes (midden) en Dusan Tadic (rechts). Ⓒ Matty van Wijnbergen

HENGELO - Met een mengeling van trots en weemoed verwelkomt FC Twente zondag Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Quincy Promes. De drie topaanvallers van Ajax, die zoveel indruk maken in Europa, hebben allemaal een verleden in Enschede en datzelfde geldt voor Erik ten Hag, de architect van het Ajax-succes. „De tijd dat we zulke spelers hadden bij FC Twente is geweest. We hopen er wel ooit weer naar terug te keren, maar laten we voorlopig maar even realistisch blijven”, aldus Sander Boschker, de huidige keeperstrainer, die met Tadic en Promes samenspeelde in Enschede.