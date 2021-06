Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens Denemarken-Finland; duel stilgelegd

Het was bijna rust bij de wedstrijd tussen beide Scandinavische landen toen de oud-Ajacied in de hoek van het veld struikelde en plotseling in elkaar zakte. De spelers die er omheen stonden sloegen direct alarm, waarna scheidsrechter Mike Taylor direct affloot. De dokter van de Deense ploeg was er, net als de rest van de medische staf, snel bij om Eriksen te reanimeren.

De spelers van Denemarken gingen om het medische personeel heen staan, zodat de televisiecamera’s Eriksen niet in beeld konden nemen. Uit de gezichten van de spelers bleek de ernst van de situatie. Diverse ploeggenoten durfden niet te kijken. Een klein kwartier later werd de middenvelder, omgeven door doeken, de catacomben ingedragen. Ook de spelers en stafleden van zowel de Deense als de Finse selectie zijn van het veld.

Christian Eriksen Ⓒ Reuters

Het publiek op de tribune in Kopenhagen, waar huilende mensen op de tribune staan, wacht met spanning af, hopend op een goede afloop. Volgens de Deense krant BT wordt Eriksen momenteel naar het ziekenhuis vervoerd, dat vlakbij het stadion ligt waar de wedstrijd wordt gespeeld. Het publiek is door de UEFA verzocht op de plaatsen te blijven zitten.