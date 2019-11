Baas MLS verklapt per ongeluk nieuwe club Zlatan

De Zweed werd in de play-offs met zijn Los Angeles Galaxy uitgeschakeld om de titel in de VS. Hij liet daarna weten te zullen vertrekken uit Amerika. Sindsdien gonst het van de geruchten. Garber laat tegenover ESPN de nieuwe club van Ibra ontglippen: AC Milan. „Zlatan is zo’n interessante kerel. Ik heb er mijn handen vol aan en mijn inbox zit vol met mails over hem.”

Hij vervolgt: „Hij is 38 jaar oud en wordt nu gerekruteerd door AC Milan, een van de beste clubs ter wereld.”

Ibracadabra speelde eerder tussen 2010 en 2012 bij de Italiaanse club. In de 61 competitiewedstrijden die Ibrahimovic in de Serie A speelde voor Milan maakte hij 42 doelpunten. De Zweed speelde onder anderen ook voor Ajax en Manchester United.

Of Garber het Europese voetbal op de voet volgt, is nog maar even de vraag. AC Milan speelt al jaren geen enkele rol meer in Europa, laat staan in de Serie A.