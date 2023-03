FC Emmen werkt mee aan onderzoek rellen in Volendam

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

FC Emmen wil meewerken aan onderzoek naar rellen in Volendam

20:24 uur FC Emmen wil meewerken als er een onderzoek komt naar de ongeregeldheden na afloop van de uitwedstrijd tegen FC Volendam van zaterdag. Na afloop gingen supporters van beide clubs op de vuist. Drie agenten raakten gewond. Een 33-jarige man uit Emmen werd aangehouden.

„Zowel FC Emmen als FC Volendam keurt dit uiteraard ten zeerste af. Dit gedrag heeft niks met voetbal te maken. We willen dat alle supporters zich veilig kunnen voelen bij thuis- en uitwedstrijden en daar steken beide partijen veel energie in”, aldus FC Emmen in een reactie.

„Mocht een onderzoek naar de gebeurtenissen in Volendam volgen, dan werken we daar als club uiteraard aan mee. Als club hebben we met FC Volendam gesproken over de kwestie en FC Volendam heeft inmiddels maatregelen genomen voor de resterende thuiswedstrijden om de veiligheid tijdens de uitstroom beter te waarborgen.”

Club Brugge heeft volgens Lang niets te verliezen in Lissabon

20:21 uur Club Brugge heeft dinsdagavond niets te verliezen in de return van de achtste finales van de Champions League, meent aanvaller Noa Lang. De Belgen verloren half februari de heenwedstrijd tegen Benfica, in Brugge, met 2-0 en moeten in Portugal met minimaal twee goals verschil winnen.

„We hebben niks te verliezen en we weten wat we moeten doen”, zei Lang over de slechte uitgangspositie. „In voetbal kan alles hè, dus je weet nooit wat er zal gebeuren. Ik snap dat er veel van mij wordt verwacht, maar daar hou ik van. Het is aan mij om belangrijk te zijn voor het team.”

Club Brugge verloor vrijdag in de Belgische competitie met liefst 3-0 van Oostende, dat zestiende staat. „We moeten tonen dat we van vrijdag hebben geleerd. Geen woorden, maar daden”, zei de aanvaller. „Onze motivatie is heel groot, dit is de Champions League en er is geen mooier podium. Als kind droom je hiervan.”

Het duel in Lissabon begint om 21.00 uur.

Boete en voorwaardelijke straf PSV na vuurwerk

15.29 uur: PSV moet een boete betalen van 10.250 euro en mogelijk een thuiswedstrijd zonder publiek spelen omdat supporters vuurwerk hebben afgestoken. Dat gebeurde begin dit jaar in de competitiewedstrijd in Eindhoven tegen Sparta Rotterdam (0-0).

De aanklager betaald voetbal heeft PSV een boete opgelegd en daarnaast moet de club een plan van aanpak opstellen om wanordelijkheden in de toekomst te voorkomen. PSV kreeg ook een voorwaardelijke straf van een wedstrijd zonder publiek of, indien mogelijk, zonder het deel van het publiek dat de regels overtreedt. Die straf wordt definitief als het in de komende twee jaar nogmaals misgaat in het Philips-stadion.

Onlangs betrad een aanhanger van PSV het veld tijdens de Europese thuiswedstrijd tegen Sevilla. De man, die ondanks een stadionverbod toch naar binnen was gekomen, viel de keeper van de Spaanse club aan. Hij werd al snel overmeesterd en afgevoerd. De kans is groot dat de Europese voetbalbond UEFA de Eindhovenaren gaat aanklagen voor dit incident.

Lazio mist aanvoerder Immobile tegen AZ

13.21 uur: Aanvoerder Ciro Immobile ontbreekt dinsdag bij Lazio in het duel met AZ uit de achtste finales van de Conference League. De Italiaanse international heeft vrijdag in het met 1-0 gewonnen competitieduel met koploper Napoli een blessure opgelopen aan zijn rechterdijbeen. Volgens de krant Gazzetta dello Sport volgt nog nader onderzoek, maar is de aanvaller deze week hoe dan ook niet inzetbaar.

De Gazzetta meldt dat Immobile, die dit seizoen al tien duels miste vanwege blessures, zelfs onzeker is voor de Romeinse derby tegen AS Roma over een kleine twee weken. Tv-zender Sky houdt het erop dat de 33-jarige aanvaller komend weekeinde mogelijk al kan voetballen tegen Bologna.

Lazio-trainer Maurizio Sarri geeft later op maandag een persconferentie. Immobile kwam dit seizoen in alle competities tot 27 wedstrijden, waarin hij elf keer scoorde.

Nederlandse voetbalsters oefenen in aanloop WK tegen Duitsland

12.20 uur: De Nederlandse voetbalsters spelen in de aanloop naar het WK van komende zomer een oefeninterland tegen Duitsland. De ploeg van bondscoach Andries Jonker ontmoet de finalist van het laatste EK en nummer 2 van de wereldranglijst op vrijdag 7 april in het stadion van Fortuna Sittard. Vier dagen later is Polen de tegenstander op Het Kasteel in Rotterdam.

Beide oefeninterlands beginnen om 20.00 uur. Duitsland heeft zich net als Nederland gekwalificeerd voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De ploeg van Martina Voss-Tecklenburg bereikte vorig jaar de finale van het EK in Engeland. De ploeg uit het gastland, die onder leiding staat van Sarina Wiegman, won toen op Wembley na verlenging met 2-1.

De Duitse vrouwen werden acht keer kampioen van Europa en veroverden ook twee keer de wereldtitel, in 2003 en 2007. Ze behoren op het WK tot de favorieten voor de titel. Jonker had al aangegeven graag tegen een topland te willen oefenen met de ’Leeuwinnen’. Afgelopen maand speelde zijn ploeg tijdens een trainingskamp

Dortmund mogelijk zonder doelman Kobel tegen Chelsea

11.41 uur: Het is nog de vraag of Borussia Dortmund dinsdag in het duel met Chelsea om een plaats in de kwartfinales van de Champions League kan beschikken over doelman Gregor Kobel. De 25-jarige Zwitser heeft last van een spierblessure, maar is wel meegereisd naar Londen. Dortmund verdedigt daar een 1-0-voorsprong.

Kobel haakte vrijdag kort voor de aftrap van het duel met RB Leipzig af vanwege klachten aan zijn bovenbeen. Hij werd vervangen door Alexander Meyer, waarna Dortmund met 2-1 won. „We weten niet of Gregor morgen kan spelen”, zei technisch directeur Sebastian Kehl kort voordat hij met de ploeg op het vliegtuig stapte. Kobel miste vorig jaar een aantal duels met vergelijkbare klachten.

Ook Donyell Malen is meegereisd naar Londen, hoewel de Nederlandse aanvaller vrijdag ontbrak door een enkelblessure. Dat geldt niet voor Karim Adeyemi. De maker van het enige doelpunt in het eerste duel ontbreekt vanwege een spierscheuring.

AZ met 21 spelers naar Rome voor Europees duel met Lazio

10.13 uur: AZ gaat met 21 voetballers naar Rome voor het eerste duel met Lazio in de achtste finales van de Conference League. Trainer Pascal Jansen heeft de winteraanwinsten Sven Mijnans, Mathew Ryan en Djordje Mihailovic en de talenten Wouter Goes, Rome-Jayden Owusu-Oduro en Lewis Schouten voor het eerst opgenomen in zijn selectie voor een Europees duel.

Jansen heeft slechts vijf verdedigers tot zijn beschikking, omdat onder anderen Bruno Martins Indi, Sam Beukema, Zinho Vanheusden en Maxim Dekker herstellende zijn van blessures. Ook de middenvelders Dani de Wit en Riechedly Bazoer ontbreken. De jonge aanvaller Mexx Meerdink, dit seizoen in de UEFA Youth League al zes keer trefzeker, gaat wel mee naar Rome.

AZ en Lazio treffen elkaar dinsdagavond in het Stadio Olimpico, waar om 18.45 uur wordt afgetrapt. De Alkmaarders, die in de Eredivisie op de derde plaats staan, bereikten als groepswinnaar de laatste zestien in de Conference League. Lazio eindigde een niveau hoger in de Europa League als derde in de groep, achter Feyenoord en FC Midtjylland. Alle clubs in deze poule behaalden 8 punten; op basis van de onderlinge resultaten en het doelsaldo gingen Feyenoord en Midtjylland door in de Europa League.

Lazio rekende in de tussenronde van de Conference League over twee duels af met de Roemeense club Cluj (1-0). De ploeg van trainer Maurizio Sarri zorgde vrijdag in de Serie A voor een stunt door met 1-0 te winnen bij de ongenaakbare koploper Napoli.

De return in Alkmaar staat voor volgende week donderdag op het programma.

Makkelie fluit Chelsea - Dortmund in Champions League

09.48 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie heeft dinsdag in Londen de leiding over de return tussen Chelsea en Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. De Duitse club verdedigt op Stamford Bridge een voorsprong van 1-0. Dortmund won drie weken geleden voor eigen publiek van Chelsea dankzij een fraai doelpunt van Karim Adeyemi.

De Europese voetbalbond UEFA heeft Makkelie aangesteld voor de return. Pol van Boekel is de videoarbiter, met Dennis Higler als zijn assistent. Het duel begint om 21.00 uur.

Dortmund won vrijdag in de Duitse competitie zonder de aan zijn enkel geblesseerde oud-PSV’er Donyell Malen met 2-1 van RB Leipzig. De ploeg van trainer Edin Terzic deelt de koppositie in de Bundesliga met Bayern München. Chelsea boekte zaterdag in de Premier League een zege op Leeds United: 1-0.

Baanwielrenner Ligtlee (25) beëindigt loopbaan

09.24 uur: Baanwielrenner Sam Ligtlee heeft zijn sportieve loopbaan beëindigd. Dat meldt de 25-jarige coureur uit het Overijsselse Goor op zijn Instagram-account. Ligtlee, wiens oudere zus Elis in Rio 2016 olympisch kampioen werd op het baanonderdeel keirin, beleefde in 2020 het hoogtepunt uit zijn carrière. In Berlijn kroonde hij zich tot wereldkampioen op de kilometer tijdrit.

„De koek is op. Na elf jaar te hebben genoten van deze mooie sport zet ik een punt achter mijn sportieve carrière”, schrijft Ligtlee op Instagram. „Ik heb ontzettend genoten van de mooie dingen die op mijn pad zijn gekomen en wil iedereen bedanken voor de mooie momenten.”

Ligtlee gold enige tijd als reserve voor de teamsprint, een onderdeel waarop Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg al jaren toonaangevend zijn. In die positie was hij al voorbijgestreefd door Tijmen van Loon.

Lakers kloppen Warriors ondanks rentree Curry

08.27 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben een belangrijke zege geboekt in de strijd om een plaats in de play-offs van de Amerikaanse competitie NBA. Aangevoerd door Anthony Davis versloeg de ploeg titelverdediger Golden State Warriors: 113-105. Bij het team uit San Francisco maakte vedette Stephen Curry zijn rentree na een afwezigheid van elf duels.

Curry lag er even uit door een knieblessure en kwam bij zijn terugkeer tot 27 punten. De topschutter van de partij speelde bij het andere team. Davis sloot het duel af met 39 punten. „Ik ben trots op mijn spelers. Dit was een overwinning die we echt nodig hadden”, zei Lakers-coach Darvin Ham.

Phoenix Suns was in een intense wedstrijd net iets sterker dan Dallas Mavericks: 126-130. Bij de bezoekers uit Phoenix was de deze winter van Brooklyn overgekomen Kevin Durant de topscorer met 37 punten. Zijn ploeggenoot Devin Booker was met 36 punten ook op schot. Luka Doncic en Kyrie Irving, de sterspelers bij Dallas, kwamen respectievelijk tot 34 en 30 punten.