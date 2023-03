Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Lakers kloppen Warriors ondanks rentree Curry

08.27 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben een belangrijke zege geboekt in de strijd om een plaats in de play-offs van de Amerikaanse competitie NBA. Aangevoerd door Anthony Davis versloeg de ploeg titelverdediger Golden State Warriors: 113-105. Bij het team uit San Francisco maakte vedette Stephen Curry zijn rentree na een afwezigheid van elf duels.

Curry lag er even uit door een knieblessure en kwam bij zijn terugkeer tot 27 punten. De topschutter van de partij speelde bij het andere team. Davis sloot het duel af met 39 punten. „Ik ben trots op mijn spelers. Dit was een overwinning die we echt nodig hadden”, zei Lakers-coach Darvin Ham.

Phoenix Suns was in een intense wedstrijd net iets sterker dan Dallas Mavericks: 126-130. Bij de bezoekers uit Phoenix was de deze winter van Brooklyn overgekomen Kevin Durant de topscorer met 37 punten. Zijn ploeggenoot Devin Booker was met 36 punten ook op schot. Luka Doncic en Kyrie Irving, de sterspelers bij Dallas, kwamen respectievelijk tot 34 en 30 punten.