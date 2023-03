Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

AZ met 21 spelers naar Rome voor Europees duel met Lazio

10.13 uur: AZ gaat met 21 voetballers naar Rome voor het eerste duel met Lazio in de achtste finales van de Conference League. Trainer Pascal Jansen heeft winteraankoop Sven Mijnans (overgekomen van Sparta Rotterdam) en de talenten Rome-Jayden Owusu-Oduro en Lewis Schouten voor het eerst opgenomen in zijn selectie voor een Europees duel.

AZ en Lazio treffen elkaar dinsdagavond in het Stadio Olimpico, waar om 18.45 uur wordt afgetrapt. De Alkmaarders, die in de Eredivisie op de derde plaats staan, bereikten als groepswinnaar de laatste zestien in de Conference League. Lazio eindigde een niveau hoger in de Europa League als derde in de groep, achter Feyenoord en FC Midtjylland. Alle clubs in deze poule behaalden 8 punten; op basis van de onderlinge resultaten en het doelsaldo gingen Feyenoord en Midtjylland door in de Europa League.

Lazio rekende in de tussenronde van de Conference League over twee duels af met de Roemeense club Cluj (1-0). De ploeg van trainer Maurizio Sarri zorgde vrijdag in de Serie A voor een stunt door met 1-0 te winnen bij de ongenaakbare koploper Napoli.

Makkelie fluit Chelsea - Dortmund in Champions League

09.48 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie heeft dinsdag in Londen de leiding over de return tussen Chelsea en Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. De Duitse club verdedigt op Stamford Bridge een voorsprong van 1-0. Dortmund won drie weken geleden voor eigen publiek van Chelsea dankzij een fraai doelpunt van Karim Adeyemi.

De Europese voetbalbond UEFA heeft Makkelie aangesteld voor de return. Pol van Boekel is de videoarbiter, met Dennis Higler als zijn assistent. Het duel begint om 21.00 uur.

Dortmund won vrijdag in de Duitse competitie zonder de aan zijn enkel geblesseerde oud-PSV’er Donyell Malen met 2-1 van RB Leipzig. De ploeg van trainer Edin Terzic deelt de koppositie in de Bundesliga met Bayern München. Chelsea boekte zaterdag in de Premier League een zege op Leeds United: 1-0.

Baanwielrenner Ligtlee (25) beëindigt loopbaan

09.24 uur: Baanwielrenner Sam Ligtlee heeft zijn sportieve loopbaan beëindigd. Dat meldt de 25-jarige coureur uit het Overijsselse Goor op zijn Instagram-account. Ligtlee, wiens oudere zus Elis in Rio 2016 olympisch kampioen werd op het baanonderdeel keirin, beleefde in 2020 het hoogtepunt uit zijn carrière. In Berlijn kroonde hij zich tot wereldkampioen op de kilometer tijdrit.

„De koek is op. Na elf jaar te hebben genoten van deze mooie sport zet ik een punt achter mijn sportieve carrière”, schrijft Ligtlee op Instagram. „Ik heb ontzettend genoten van de mooie dingen die op mijn pad zijn gekomen en wil iedereen bedanken voor de mooie momenten.”

Ligtlee gold enige tijd als reserve voor de teamsprint, een onderdeel waarop Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg al jaren toonaangevend zijn. In die positie was hij al voorbijgestreefd door Tijmen van Loon.

Lakers kloppen Warriors ondanks rentree Curry

08.27 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben een belangrijke zege geboekt in de strijd om een plaats in de play-offs van de Amerikaanse competitie NBA. Aangevoerd door Anthony Davis versloeg de ploeg titelverdediger Golden State Warriors: 113-105. Bij het team uit San Francisco maakte vedette Stephen Curry zijn rentree na een afwezigheid van elf duels.

Curry lag er even uit door een knieblessure en kwam bij zijn terugkeer tot 27 punten. De topschutter van de partij speelde bij het andere team. Davis sloot het duel af met 39 punten. „Ik ben trots op mijn spelers. Dit was een overwinning die we echt nodig hadden”, zei Lakers-coach Darvin Ham.

Phoenix Suns was in een intense wedstrijd net iets sterker dan Dallas Mavericks: 126-130. Bij de bezoekers uit Phoenix was de deze winter van Brooklyn overgekomen Kevin Durant de topscorer met 37 punten. Zijn ploeggenoot Devin Booker was met 36 punten ook op schot. Luka Doncic en Kyrie Irving, de sterspelers bij Dallas, kwamen respectievelijk tot 34 en 30 punten.