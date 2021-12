Lewis Hamilton berust in verliezen wereldtitel: ’Max Verstappen heeft het geweldig gedaan dit jaar’

„Allereerst, gefeliciteerd voor Max en zijn team. Zij hebben het geweldig gedaan dit jaar.”

Ook zijn eigen team wil hij bedanken: „Ik denk dat we bij Mercedes geweldig werk hebben verricht dit jaar. Iedereen in de fabriek heeft zo hard gewerkt in het moeilijkste seizoen tot nu toe. Ik ben vereerd dat ik onderdeel heb uitgemaakt van dit traject. We hebben alles gegeven in het laatste deel van het seizoen en hebben nooit opgegeven.”

Hij vervolgt: „ De pandemie is nog bezig. Ik hoop dat iedereen veilig blijft en wens iedereen een goede kerst toe. We zullen zien hoe het volgend jaar gaat.”