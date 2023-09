FC Twente bevestigt einde transfersoap: Carel Eiting tekent voor drie jaar

Eiting stapte tot twee keer toe naar de arbitragecommissie van de KNVB om de transfer naar FC Twente af te dwingen. Uiteindelijk kreeg hij woensdagavond gelijk. „Afgelopen periode is het veel gegaan over een overgang van Carel naar FC Twente”, zei technisch directeur Arnold Bruggink van FC Twente. „We zijn blij dat er duidelijkheid is gekomen en we de transfer van Carel hebben kunnen afronden. Carel is een meer dan welkome versterking voor onze selectie. Hij is een intelligente speler waar wij heel veel plezier aan gaan beleven.”

Eiting doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde tot 2020 in Amsterdam. Daarna kwam hij op huurbasis uit voor Huddersfield Town en KRC Genk. Vorig seizoen speelde de middenvelder voor FC Volendam.

Eiting is zondag als FC Twente op bezoek gaat bij FC Volendam nog niet inzetbaar voor zijn nieuwe club. De deal was te laat afgerond om dit weekend al in actie te komen. Mitchell van Bergen is wel speelgerechtigd, maar het is nog niet duidelijk of hij ook bij selectie zit.