Sarina Wiegman rekent voetbalsters Oranje nog steeds tot EK-favorieten

„Nederland is ook een favoriet, we hebben in de eerste helft gezien dat ze hartstikke goed kunnen voetballen”, zei Wiegman bij de NOS. „Met Engeland zijn we goed onderweg. Maar ook Duitsland, Zweden, Frankrijk en Spanje zijn ontzettend goede landen. Ik denk dat het moeilijk te voorspellen is hoe het EK gaat verlopen. Maar we zijn met Engeland zeker één van de landen die voor een prijs kunnen gaan.”

Wiegman is nog altijd ongeslagen met Engeland, dat het EK organiseert. Haar ploeg maakte in dertien wedstrijden maar liefst tachtig doelpunten, dankzij zeges van onder meer 10-0 en zelfs een keer 20-0. „Deze uitslag is top”, zei Wiegman na de zege op haar oude ploeg. „In eerdere topwedstrijden hadden we best moeite met score. Geweldig om er vijf te maken tegen Nederland.”

Voor het eerst kwamen de Engelse vrouwen onder leiding van Wiegman op achterstand. „Dat is ook goed om een keer mee te maken, om te zien hoe de speelsters daarmee omgaan. Ik gun Nederland het allerbeste. Alleen niet tegen Engeland, waar ik nu in dienst ben. Als je met 5-1 kan winnen, dan moet je dat doen.”