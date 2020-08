Max Verstappen: ’Regen zou het wat leuker maken’

„Het is een heel positief weekend zover”, zei de 22-jarige Red Bull-coureur in eerste reactie. „We dachten dat het heel lastig zou worden. Maar we zaten zo dicht bij Valtteri. De ronde was heel goed, al schortte het op het einde een beetje aan power.”

Verstappen verwacht niet dat hij zondag vanaf 15.10 uur Hamilton kan bedreigen. „Het verschil met Lewis is heel groot. Ik denk niet dat het in de race een echt gevecht kan worden. Regen zou het wel wat lastiger maken én wat leuker, voor iedereen”, besloot hij met een glimlach.

Hamilton reageerde met gemengde gevoelens op pole position. De dood van acteur Chadwick Boseman had de zesvoudig wereldkampioen aangegrepen. Boseman overleed op 42-jarige leeftijd aan kanker „Het was niet makkelijk met het nieuws van Chad in mijn achterhoofd. Deze is voor hem. Rust zacht”, vertelde Hamilton geëmotioneerd.

