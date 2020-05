Ook twee coronagevallen bij Gladbach

De nummer vier van de Bundesliga heeft de besmettingen nog niet bevestigd. Alle voetballers, trainers en begeleiders van de 36 clubs uit de Bundesliga en Tweede Bundesliga zijn de afgelopen dagen getest op Covid-19. Maandag waren er tien positieve testen. De selectie en technische staf van Erzgebirge Aue zijn dinsdag in quarantaine geplaatst. Reden daarvoor was een positieve coronatest van een staflid van de club die uitkomt op het tweede niveau.

Bondskanselier Angela Merkel en de overheden van zestien deelstaten spreken zich woensdag officieel uit over een mogelijke herstart van de Duitse voetbalcompetitie. De Bundesliga ligt, net als vrijwel alle andere competities in de wereld, al sinds maart stil vanwege het nieuwe coronavirus.

Wanneer Merkel en haar collega’s besluiten dat voetbal weer mogelijk is, is Duitsland het eerste van de vijf toplanden waar de competitie wordt hervat. In Frankrijk is de competitie (Ligue 1) al beëindigd. Spanje, Italië en Engeland hebben nog geen beslissing genomen. In Nederland is de competitie net als in Frankrijk vervroegd afgesloten.