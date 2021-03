’Jordi Cruijff juiste man voor Barça’

„Als hij naar Barcelona kan gaan: je zegt nooit ’nee’ tegen FC Barcelona”, aldus Zahavi over de man die in deze krant mooie woorden voor hem over had bij zijn transfer naar PSV.

„Ik heb veel met hem gewandeld en gesproken bij Maccabi”, onderstreept Zahavi de goede onderlinge relatie. „Hij kan deze job op topniveau uitvoeren. Bij Barcelona zal hij de juiste man op de juiste plek zijn om de club verder te ontwikkelen. Hij wist altijd al dat hij daar op een dag zou zijn. Hij heeft echt een heel grote ambitie daarvoor. Ik denk dat dit de juiste tijd is voor hem. Gebeurt het, dan ben ik de gelukkigste persoon op aarde voor hem.”

Lees in De Telegraaf van zaterdag of in onderstaande link een uitgebreid interview met Zahavi: