Social distancing volgens Usain Bolt

De sprinter uit Jamaica slingerde via sociale media een foto de wereld in waarin hij als eerste over de finish snelt op zo’n 1,5 meter gevolgd door zijn tegenstanders. De enige woorden die Bolt erbij schreef lieten niets aan duidelijkheid over: Social Distancing.

Bolt zette in augustus 2017 op het WK een punt achter zijn loopbaan. De nu 33-jarige sprinter kan terugkijken op een fenomenale carrière. De The Lightning Bolt werd acht keer olympisch kampioen en 11 keer wereldkampioen.