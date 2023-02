Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe bondscoach loopt over van ambities Mehdi Kordi moet baansprinters op gouden koers houden richting Olympische Spelen

Door Roy Schriemer

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Als de baansprinters van woensdag tot en met zondag op het Europees kampioenschap in het Zwitserse Grenchen hun eerste punten kunnen scoren voor de olympische ranking voor Parijs 2024 is dat voor het eerst officieel onder leiding van bondscoach Mehdi Kordi. De Brit moet Lavreysen en Co op gouden koers houden.