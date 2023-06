Hülkenberg gestraft, Alonso naast Verstappen op eerste startrij

Hülkenberg zette tijdens de kwalificatie de tweede tijd neer, maar de Haas-coureur ontving naderhand een gridstraf van drie plaatsen omdat hij te hard doorreed na de rode vlag in de slotfase van die sessie op zaterdag. Alonso schuift daardoor op naar de tweede startplek. De tweede startrij wordt gevormd door Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell. Hülkenberg (Haas) begint vanaf de vijfde plek.

De Duitser was niet de enige coureur die werd gestraft. Ook Carlos Sainz, Lance Stroll en Yuki Tsunoda kregen gridstraffen van drie plaatsen, allen voor het hinderen van een andere rijder. Door de straf van Tsunoda schuift onder anderen diens AlphaTauri-teamgenoot Nyck de Vries iets op. De Nederlander begint nu vanaf de zeventiende plek in Montréal.

Sainz valt terug naar de elfde plek. Zijn Ferrari-kompaan Charles Leclerc start als tiende. Voor de Italiaanse renstal is het opnieuw een zeer bittere pil, nadat de Scuderia op vrijdag nog zeer competitief oogde. Leclerc was enorm teleurgesteld en gefrustreerd na de kwalificatie, waarin hij er niet in slaagde om Q3 te halen. De Monegask zei dat hij eerder in de kwalificatie stelde dat het tijd was voor droogweerbanden, maar dat het team hem liet doorrijden op de intermediates. Toen hij alsnog overging op de slicks, bleek het te laat omdat het juist weer harder ging regenen.