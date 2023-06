Metershoog standbeeld Alex Morgan tourt door Amerika

Morgan, de populaire spits van het nationale elftal, is in het beeld gedrapeerd in de Amerikaanse vlag en poseert als het Vrijheidsbeeld in New York.

Het idee voor het metershoge standbeeld is afkomstig van Fox Sports, dat de wedstrijden van het WK uitzendt. „Telkens wanneer we het plan bespraken, werd het standbeeld groter”, zegt directeur marketing Robert Gottlieb van Fox Sports. „En elke keer dat we het groter maakten, nam het gewicht toe, de hoeveelheid materialen, de hoeveelheid werklui en ook het transport. We moeten dit nu door het hele land vervoeren, dus moesten we containers op maat maken.”

Het standbeeld maakt tijdens de tournee in elk geval een stop tijdens de All Star Game van de Major League Baseball in Seattle. Het WK voetbal begint op 20 juli.