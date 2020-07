Sport Kort: Großschartner wint in Burgos

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Honkbal: Nog eens 4 honkballers Marlins testen positief op virus

17.21 uur: Nog eens vier honkballers van Miami Marlins hebben positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat brengt het totaal van besmettingen bij de club uit de Amerikaanse Major League op 17. Onder hen zijn ook twee begeleiders.

De Marlins openden het seizoen eind vorige week tegen Philadelphia Phillies. Kort daarna werden de eerste besmettingen geconstateerd.

Uit voorzorg komen de Phillies voorlopig ook niet in actie. Hun wedstrijd tegen de New York Yankees werd dinsdag voor de tweede keer uitgesteld. De spelers uit Philadelphia zijn inmiddels getest, maar nog niet alle uitslagen daarvan zijn bekend.

The Yankees zijn inmiddels teruggegaan naar hun eigen stad, waar ze als alles volgens plan verloopt Philadelphia woensdag en donderdag ontvangen.

Wielersport: Groenewegen kan zich niet testen in Heistse Pijl

17.14 uur: Wielrenner Dylan Groenewegen kan zich zaterdag niet laten zien in de Heistse Pijl. De eendaagse wedstrijd is afgelast vanwege de aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus in de provincie Antwerpen.

De topsprinter van Team Jumbo-Visma had juist die koers uitgekozen om zijn seizoen na de langdurige coronastop in wedstrijdverband weer op gang te brengen.

De Belgische organisatie bekijkt nog of de 49e editie van de Heistse Pijl later in het jaar nog kan worden verreden. Groenewegen won de wedstrijd in 2016.

Wielersport: Großschartner wint openingsrit Ronde van Burgos

16.47 uur: Felix Großschartner heeft de openingsetappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De Oostenrijker van Bora-Hansgrohe reed op de oplopende aankomst Mirador del Castillo, waar na 157 kilometer de streep was getrokken, weg uit het uitgedunde peloton en kwam solo over de streep.

De tweede plaats was voor de Portugees João Almeoda van Deceuninck - Quick Step, die op acht seconden van Großschartner over de streep kwam. Wereldkampioen Alejandro Valverde (Movistar) snelde naar een derde plek.

Jumbo-Visma-jongenling Gijs Leemreize moest onderweg opgeven na een zware val.

De Ronde van Burgos duurt nog tot en met zaterdag.

Voetbal: Belgische competitie start zonder supporters

16.00 uur: Supporters zijn bij de start van de Belgische voetbalcompetitie niet welkom. Eerst was het de bedoeling maximaal 3000 mensen per stadion toe te laten, maar vanwege een opleving van het virus in bepaalde delen is besloten de toegangsdeuren voorlopig op slot te laten.

„De bestuurders van de Pro League namen gezamenlijk de beslissing om achter gesloten deuren de competitie te starten om zo uniformiteit in de wedstrijdorganisatie te verzekeren, duidelijkheid aan toeschouwers en de samenleving te bieden en vooral, de gezondheidstoestand van iedereen in en rond het voetbal te verzekeren”, meldt de Pro League, de organisator van de hoogste voetbalklasses in een verklaring.

De eerste speelronde in de Belgische competitie is in het weekeinde van 8 en 9 augustus.

Atletiek: Marathonlopers eerder op jacht naar olympische limiet

14.21uur: Marathonlopers kunnen vanaf 1 september weer gaan proberen zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. De mondiale atletiekfederatie, World Athletics, had de kwalificatietermijn eerder opgeschort tot 1 december. Omdat de atleten naar het zich laat aanzien maar weinig kansen krijgen om marathons te lopen en daarin te voldoen aan de limieten, heeft de overkoepelende organisatie besloten de kwalificatieperiode per 1 september weer te heropenen.

World Athletics benadrukt dat het alleen gaat om de marathon en de snelwandelnummers. Het moeten wedstrijden zijn op goedgekeurde parcoursen en er moeten dopingcontroles worden gehouden. Voor alle andere atletiekonderdelen blijft de kwalificatieperiode tot en met 30 november opgeschort.

De atletiekfederatie hoopt dat de marathon van Londen op 4 oktober kan doorgaan. Daar valt uiterlijk volgende week vrijdag een beslissing over. De federatie gaat dan samen met de organisatie proberen zoveel mogelijk atleten naar de Engelse hoofdstad te krijgen, zodat ze daar kunnen proberen om zich te plaatsen voor de uitgestelde Spelen van volgend jaar in Tokio.

„De meeste grote marathons voor de rest van dit jaar zijn al gecanceld of verplaatst”, zegt voorzitter Sebastian Coe, doelend op onder meer de marathons van Berlijn, New York en Rotterdam. „De ontwikkeling van het coronavirus maakt het ook heel moeilijk om te voorspellen of de marathons die in de eerste helft van volgend jaar op het programma staan, wel door kunnen gaan. Aangezien de langeafstandslopers slechts een beperkt aantal keer per jaar een topprestatie kunnen leveren, hebben we deze aanpassing gedaan.”

Golf: voor het eerst sinds 1945 geen Australian Open voor golfers

08:00 uur De Australian Open voor golfers gaat voor het eerst sinds 1945 niet door. Het toernooi zou in november worden gehouden, maar de organisatie heeft als gevolg van de coronacrisis besloten om de editie van 2020 te schrappen. Mogelijk wordt het evenement begin volgend jaar alsnog gehouden.

De Australian Open behoort tot de oudste golftoernooien ter wereld. De eerste editie vond plaats in 1904. De Amerikaanse golflegende Jack Nicklaus won het toernooi zes keer, één keer minder dan de Zuid-Afrikaanse recordhouder Gary Player. De voorbije jaren wonnen onder anderen Rory McIlroy en Jordan Spieth.

De Australian Open heeft geen vaste ’thuisbaan’, maar wordt op diverse plekken in Australië gehouden. Dit jaar zou de Kingston Heath Golf Club in Melbourne de golfers ontvangen. De organisatie vreest dat veel topspelers niet zouden komen, omdat in dezelfde periode de uitgestelde Masters op Augusta worden gehouden.