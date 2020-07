Sport Kort: Vanaf 1 oktober publiek bij voetbal in Premier League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Lucescu wordt toch coach Dinamo Kiev

23.30 uur: Mircea Lucescu wordt toch coach van Dinamo Kiev. De bijna 75-jarige Roemeen liet dat dinsdag weten, precies een dag nadat hij had besloten van het avontuur af te zien. En dat had hij gedaan amper een week nadat hij was benoemd.

Aanvankelijk trok Lucescu zich terug wegens de vijandige houding van de harde kern van de fans, die geen trainer wilden die eerder 12-jaar lang bij aartsrivaal Sjachtar Donetsk actief was geweest. „In zo’n atmosfeer kan ik niet werken”, aldus de coach.

Daarop kwam hij terug. „Ik laat me niet uit het veld slaan. Met de voorzitter heb ik afgesproken dat we er iets moois van gaan maken.”

Lucescu was verder onder meer bondscoach van Roemenië en Turkije. Als clubtrainer werkte hij ook bij Internazionale, Galatasaray, Besiktas en Zenit Sint-Petersburg. Bij Sjachtar Donetsk won hij acht landstitels en veroverde hij in 2009 de Europa League.

Voetbal: Vanaf 1 oktober publiek bij voetbal in Premier League

22.52 uur: Bij voetbalwedstrijden in de Premier League mogen vanaf 1 oktober weer toeschouwers komen, zij het in beperkte mate. De verantwoordelijke Britse minister Nigel Huddleston heeft dat gezegd. „We willen vervolgens met hele kleine stapjes steeds verder gaan.”

Details gaf hij nog niet prijs. „We zijn hard aan het werk om een goed en verantwoord plan te maken”, aldus de bewindsman. Hij zei alle vertrouwen te hebben in de haalbaarheid ervan. Het betekent wel dat vanwege het coronavirus de start van de Premier League nog zonder fans zal plaatsvinden.

De plannen gelden ook voor andere sporten waar doorgaans veel publiek komt.

Wielrennen: Minder renners per ploeg in Milaan-Sanremo

22.32 uur: De organisatoren van wielerklassieker Milaan-Sanremo hebben dinsdag van de Internationale Wielerunie UCI toestemming gekregen om het maximum aantal renners per ploeg te verminderen. Daardoor kunnen twee extra procontinentale ploegen worden uitgenodigd, zonder het aantal renners in het peloton te vermeerderen.

De beslissing ligt in lijn met de bepalingen die de UCI in juni aannam om de ploegen uit de tweede divisie meer kansen te geven.

Eerder op de dag kondigde Milaan-Sanremo aan dat een deel van het parcours gewijzigd wordt, nadat dertien burgemeesters protest hadden aangetekend tegen de passage van de koers in de provincie Savona.

Voetbal: Belgische fans willen gratis voetbal op tv

21.16 uur: Nu de start van de Belgische voetbalcompetitie in elk geval achter gesloten deuren gaat plaatsvinden, willen supporters dat de wedstrijden gratis voor iedereen op tv te volgen zijn. De zogenoemde Belgian Supporters zeggen veel vragen hierover binnen te krijgen van de supporters.

Aangezien het aantal coronagevallen wat toeneemt in België zijn er extra maatregelen getroffen, die soms per regio verschillen. De organiserende Pro League wil echter dat voor alle clubs dezelfde regels gelden en besloot daarom zelf in elk geval tot eind augustus geen fans toe te laten.

„We begrijpen en aanvaarden het belang van de volksgezondheid, maar maken ons ook zorgen over het profvoetbal. Dat staat of valt nog steeds met de aanwezigheid van supporters. Er gaat niets boven het live beleven van een wedstrijd”, zegt Eddy Janssis, voorzitter van Belgian Supporters, in een brief aan de Pro League en de rechtenhouders. „We vragen jullie om de maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en live wedstrijden gratis toegankelijk te maken voor iedereen.”

Voetbal: Dembélé, Griezmann en Lenglet hervatten training bij Barcelona

21.08 uur: Barcelona kan voor de return in de Champions League tegen Napoli waarschijnlijk weer een beroep doen op aanvaller Antoine Griezmann en verdediger Clément Lenglet. Het Franse duo hervatte dinsdag de groepstraining. Beiden raakten eerder deze maand in de eindfase van de competitie geblesseerd. Het duo lijkt tijdig weer speelklaar om op 8 augustus in Camp Nou aan te treden tegen Napoli in de achtste finales van de Champions League. Het eerste duel in Italië eindigde in 1-1.

Ook Ousmane Dembélé liet zich bij Barça weer eens zien op het trainingsveld. De Franse spits ontbreekt sinds februari in het elftal vanwege een dijbeenblessure. Hij werkte dinsdag nog een individueel trainingsprogramma af. Het duel met Napoli komt voor hem waarschijnlijk nog te vroeg.

De Braziliaanse middenvelder Arthur ontbrak tijdens de eerste training van Barcelona na de korte zomerstop. Volgens Spaanse media heeft hij geen zin meer om met Barcelona het toernooi in de Champions League af te maken. In het nieuwe seizoen komt hij voor Juventus uit. Barcelona zou met Juventus hebben afgesproken dat Arthur in de Champions League nog mag uitkomen voor de Spaanse club, maar de Zuid-Amerikaan lijkt daar niet meer van gediend. Hij wil liever in Brazilië nog wat vakantie vieren. Barça overweegt nu disciplinaire maatregelen tegen Arthur.

Voetbal: Voorlopig geen alcohol in Duitse voetbalstadions

20.30 uur: Duitse voetbalfans die bij de hervatting van het seizoen in de Bundesliga het stadion bezoeken mogen daar in elk geval tot 31 oktober geen alcoholische consumpties tot zich nemen. Dat is een van de voorwaarden, waaronder de organiserende DFL de aanwezigheid van supporters weer voorzichtig wil toestaan.

Er zijn veel meer voorstellen gedaan. Tot het einde van het jaar geen fans van de bezoekende club, voorlopig geen staanplaatsen. Al deze maatregelen moeten het gevaar van verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken.

Veel beslissingen rond het weer toelaten van toeschouwers worden in de Duitse deelstaten op regionaal niveau genomen. De clubs willen echter wel enkele gezamenlijke voorstellen in stemming brengen.

Als eerste van de grote Europese competities ging de Bundesliga na de coronastop het afgelopen seizoen weer van start, zij het achter gesloten deuren.

Volgens Bild willen de Duitse gezondheidsministers van de deelstaten binnen twee weken beslissen of, en zo ja hoeveel, bezoekers er bij de wedstrijden mogen zijn.

Atletiek: Memorial Van Damme in Brussel zonder publiek

18.28 uur: De 44e editie van het atletiekfestijn Memorial Van Damme wordt op vrijdag 4 september definitief zonder publiek gehouden. De organisatie van het evenement in Brussel laat weten met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus geen enkel risico te willen nemen.

In België zijn de maatregelen tegen het virus de laatste dagen wat aangetrokken, nu het aantal besmettingen een stijgende lijn vertoond. De grootste zorgen zijn er echter voor de regio Antwerpen en in mindere mate rond Brussel.

„De Memorial mag dan wel net buiten de periode van de zojuist aangescherpte coronamaatregelen vallen, wij willen als organisatie geen enkel risico nemen en duidelijkheid verschaffen”, zei toernooi directeur Cédric Van Branteghem. „De gezondheid en veiligheid van toeschouwers, medewerkers en deelnemers hebben absolute voorrang. Ook praktisch moeten we voor een evenement van deze omvang tijdig keuzes maken en ook duidelijkheid kunnen verschaffen aan wie al tickets gekocht heeft.”

Honkbal: Nog eens 4 honkballers Marlins testen positief op virus

17.21 uur: Nog eens vier honkballers van Miami Marlins hebben positief getest op het coronavirus. Dat brengt het totaal van besmettingen bij de club uit de Amerikaanse Major League op 17. Onder hen zijn ook twee begeleiders.

De Marlins openden het seizoen eind vorige week tegen Philadelphia Phillies. Kort daarna werden de eerste besmettingen geconstateerd. De Major League heeft inmiddels laten weten alle duels van de Marlins voorlopig uit te stellen, minstens tot begin volgende week. „Het lijkt ons niet meer dan fatsoenlijk de club de tijd te geven alles op een rij te zetten en te kijken hoe de volgende tests verlopen.”

Uit voorzorg komen de Phillies voorlopig ook niet in actie. Hun wedstrijd tegen de New York Yankees werd dinsdag voor de tweede keer uitgesteld. De spelers uit Philadelphia zijn inmiddels getest, maar nog niet alle uitslagen daarvan zijn bekend. Als die negatief zijn, kunnen ze weer in actie komen.

The Yankees zijn inmiddels teruggegaan naar hun eigen stad, waar ze als alles volgens plan verloopt Philadelphia woensdag en donderdag ontvangen.

Dokter Anthony Fauci, een van de voornaamste regeringsadviseurs op het gebied van infectieziekten, ziet in de ontwikkelingen een mogelijk bedreiging voor het voortzetten van de competitie. Helemaal pessimistisch is hij echter niet. „Het is ook een beetje pech. We moeten even de komende dagen afwachten. Alle betrokkenen hebben heel veel energie gestoken in een goed plan om weer te kunnen spelen. Ik heb nog steeds het gevoel dat het goed kan uitpakken.”

Wielersport: Groenewegen kan zich niet testen in Heistse Pijl

17.14 uur: Wielrenner Dylan Groenewegen kan zich zaterdag niet laten zien in de Heistse Pijl. De eendaagse wedstrijd is afgelast vanwege de aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus in de provincie Antwerpen.

De topsprinter van Team Jumbo-Visma had juist die koers uitgekozen om zijn seizoen na de langdurige coronastop in wedstrijdverband weer op gang te brengen.

De Belgische organisatie bekijkt nog of de 49e editie van de Heistse Pijl later in het jaar nog kan worden verreden. Groenewegen won de wedstrijd in 2016.

Wielersport: Großschartner wint openingsrit Ronde van Burgos

16.47 uur: Felix Großschartner heeft de openingsetappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De Oostenrijker van Bora-Hansgrohe reed op de oplopende aankomst Mirador del Castillo, waar na 157 kilometer de streep was getrokken, weg uit het uitgedunde peloton en kwam solo over de streep.

De tweede plaats was voor de Portugees João Almeoda van Deceuninck - Quick Step, die op acht seconden van Großschartner over de streep kwam. Wereldkampioen Alejandro Valverde (Movistar) snelde naar een derde plek.

Jumbo-Visma-jongenling Gijs Leemreize moest onderweg opgeven na een zware val.

De Ronde van Burgos duurt nog tot en met zaterdag.

Voetbal: Belgische competitie start zonder supporters

16.00 uur: Supporters zijn bij de start van de Belgische voetbalcompetitie niet welkom. Eerst was het de bedoeling maximaal 3000 mensen per stadion toe te laten, maar vanwege een opleving van het virus in bepaalde delen is besloten de toegangsdeuren voorlopig op slot te laten.

„De bestuurders van de Pro League namen gezamenlijk de beslissing om achter gesloten deuren de competitie te starten om zo uniformiteit in de wedstrijdorganisatie te verzekeren, duidelijkheid aan toeschouwers en de samenleving te bieden en vooral, de gezondheidstoestand van iedereen in en rond het voetbal te verzekeren”, meldt de Pro League, de organisator van de hoogste voetbalklasses in een verklaring.

De eerste speelronde in de Belgische competitie is in het weekeinde van 8 en 9 augustus.

Atletiek: Marathonlopers eerder op jacht naar olympische limiet

14.21uur: Marathonlopers kunnen vanaf 1 september weer gaan proberen zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. De mondiale atletiekfederatie, World Athletics, had de kwalificatietermijn eerder opgeschort tot 1 december. Omdat de atleten naar het zich laat aanzien maar weinig kansen krijgen om marathons te lopen en daarin te voldoen aan de limieten, heeft de overkoepelende organisatie besloten de kwalificatieperiode per 1 september weer te heropenen.

World Athletics benadrukt dat het alleen gaat om de marathon en de snelwandelnummers. Het moeten wedstrijden zijn op goedgekeurde parcoursen en er moeten dopingcontroles worden gehouden. Voor alle andere atletiekonderdelen blijft de kwalificatieperiode tot en met 30 november opgeschort.

De atletiekfederatie hoopt dat de marathon van Londen op 4 oktober kan doorgaan. Daar valt uiterlijk volgende week vrijdag een beslissing over. De federatie gaat dan samen met de organisatie proberen zoveel mogelijk atleten naar de Engelse hoofdstad te krijgen, zodat ze daar kunnen proberen om zich te plaatsen voor de uitgestelde Spelen van volgend jaar in Tokio.

„De meeste grote marathons voor de rest van dit jaar zijn al gecanceld of verplaatst”, zegt voorzitter Sebastian Coe, doelend op onder meer de marathons van Berlijn, New York en Rotterdam. „De ontwikkeling van het coronavirus maakt het ook heel moeilijk om te voorspellen of de marathons die in de eerste helft van volgend jaar op het programma staan, wel door kunnen gaan. Aangezien de langeafstandslopers slechts een beperkt aantal keer per jaar een topprestatie kunnen leveren, hebben we deze aanpassing gedaan.”

Golf: voor het eerst sinds 1945 geen Australian Open voor golfers

08:00 uur De Australian Open voor golfers gaat voor het eerst sinds 1945 niet door. Het toernooi zou in november worden gehouden, maar de organisatie heeft als gevolg van de coronacrisis besloten om de editie van 2020 te schrappen. Mogelijk wordt het evenement begin volgend jaar alsnog gehouden.

De Australian Open behoort tot de oudste golftoernooien ter wereld. De eerste editie vond plaats in 1904. De Amerikaanse golflegende Jack Nicklaus won het toernooi zes keer, één keer minder dan de Zuid-Afrikaanse recordhouder Gary Player. De voorbije jaren wonnen onder anderen Rory McIlroy en Jordan Spieth.

De Australian Open heeft geen vaste ’thuisbaan’, maar wordt op diverse plekken in Australië gehouden. Dit jaar zou de Kingston Heath Golf Club in Melbourne de golfers ontvangen. De organisatie vreest dat veel topspelers niet zouden komen, omdat in dezelfde periode de uitgestelde Masters op Augusta worden gehouden.