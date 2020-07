Sport kort: voor het eerst sinds 1945 geen Australian Open voor golfers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: voor het eerst sinds 1945 geen Australian Open voor golfers

08:00 uur De Australian Open voor golfers gaat voor het eerst sinds 1945 niet door. Het toernooi zou in november worden gehouden, maar de organisatie heeft als gevolg van de coronacrisis besloten om de editie van 2020 te schrappen. Mogelijk wordt het evenement begin volgend jaar alsnog gehouden.

De Australian Open behoort tot de oudste golftoernooien ter wereld. De eerste editie vond plaats in 1904. De Amerikaanse golflegende Jack Nicklaus won het toernooi zes keer, één keer minder dan de Zuid-Afrikaanse recordhouder Gary Player. De voorbije jaren wonnen onder anderen Rory McIlroy en Jordan Spieth.

De Australian Open heeft geen vaste 'thuisbaan', maar wordt op diverse plekken in Australië gehouden. Dit jaar zou de Kingston Heath Golf Club in Melbourne de golfers ontvangen. De organisatie vreest dat veel topspelers niet zouden komen, omdat in dezelfde periode de uitgestelde Masters op Augusta worden gehouden.