AZ voert druk op Feyenoord weer op met kleine overwinning

De Alkmaarders startten goed en hadden via Vangelis Pavlidis al snel een kans om op 1-0 te komen, maar de Griekse spits had één actie teveel nodig om de trekker te kunnen overhalen. De voorsprong kwam er uiteindelijk halverwege de eerste helft. Tijjani Reijnders (hij verving de geschorste Fredrik Midtsjø in de basis) bedacht zich geen moment toen de bal uit een hoekschop via Bruno Martins Indi voor zijn voet kwam. De middenvelder schoot met links snoeihard raak.

Heracles was vrijwel de gehele eerste helft niet in de buurt van het doel van Peter Vindahl Jensen te vinden, maar toen het zich daar eenmaal meldde was het ook direct raak. Bilal Basacikoglu stuurde na een knappe actie Ruben Roosken weg, en de perfecte voorzet van de linksback werd door Nikolai Laursen net zo perfect binnengekopt. De aanvaller versloeg Owen Wijndal in de lucht en sloeg kiezelhard raak met het hoofd.

Pavlidis trefzeker

De tweede helft was echter amper onderweg, of Heracles was het virtuele punt alweer kwijt. Een mooie AZ-aanval kwam via Yukinari Sugawara bij Pavlidis, die van dichtbij Janis Blasiwch klopte. Met een halve omhaal en een venijnig schot was Jesper Karlsson nog twee keer dicht bij de 3-1, maar de Zweed had geen geluk in de afwerking. Ook Hakon Evjen trof met zijn afstandsschot geen doel.

Met man en macht ging Heracles in de slotfase op jacht naar de 2-2, maar dat was de Almeloërs niet gegeven. De ploeg van trainer Frank Wormuth moet nog altijd naar beneden kijken.

