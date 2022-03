Jumbo-Visma presenteert Jorrit Bergsma: ’Geen makkelijke beslissing’

„Het was geen makkelijke stap om na dertien jaar weg te gaan bij Jillert, maar nu ik de beslissing heb genomen, heb ik er ontzettend veel zin in”, reageert de olympisch kampioen van Sotchi. „Ik heb hele leuke gesprekken met Jac en Ingmar (Berga, red.) gehad en daaruit merkte ik dat zowel de allround- als de marathonploeg mij er graag bij wilde hebben. Van zulke gesprekken krijg ik heel veel energie. Uiteindelijk heeft het complete plaatje mij over de streep getrokken en is dit het goede moment om verder te kijken.”

Zijn leeftijd ziet Bergsma niet als een belemmering voor een nieuw avontuur. „Ik ben 36 jaar, maar ik heb het gevoel dat ik nog lang niet klaar ben. Jac staat er hetzelfde in en is er net als ik van overtuigd dat het nog beter kan. Natuurlijk is het voor mij een sprong in het diepe, maar ik verwacht dat het een mooie en succesvolle samenwerking gaat worden. De plannen zijn simpel: een betere en completere schaatser worden en presteren op de juiste momenten.”

Orie is blij met de aanwinst voor zijn langebaanploeg, waar Sven Kramer afgelopen seizoen stopte. „Jorrit hoort als voormalig olympisch kampioen bij het topmateriaal en ik vind het ontzettend leuk om met een schaatser van dat kaliber te gaan samenwerken. Hij is erg gemotiveerd en ik ben ervan overtuigd dat hij substantieel kan verbeteren”, aldus Orie. „Het afgelopen seizoen reed hij hartstikke goede tijden op de 5 en 10 kilometer. We gaan er alles aan doen om hem sneller te laten rijden dan hij gedaan heeft.”

Bergsma krijgt daarnaast ook de ruimte om zich te richten op het marathonschaatsen. „Jorrit is dankzij het marathonschaatsen een goede langebaanschaatser geworden, dus ik denk dat het voor zijn ontwikkeling goed is als hij dat blijft onderhouden.”