Fredrik Midtsjø baalt na een tegentreffer. Ⓒ ANP Sport

AMSTERDAM - AZ leek aanvankelijk op Old Trafford hard op weg om geschiedenis te schrijven tegen Manchester United. Maar in het Theatre of Dreams spatten de Alkmaarse dromen uit elkaar in bedrog én een gigantisch pak slaag. In elf minuten minuten tijd zagen de mannen die zich als jochies gedroegen, sterretjes: 4-0.