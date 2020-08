’Ireen Wüst moet ook rolmodel zijn’

„Ik weet al niet meer hoe het precies ging. Iemand had haar gevraagd wat ze ging doen, dat kwam bij een ander terecht en toen ontstond het idee haar erbij te nemen. Ook omdat de familie Wessels (eigenaren van Reggeborgh, red.) haar een fantastische rijdster vindt”, zegt Van Velde over de kopvrouw die tot en met de Winterspelen van Peking het groen-wit van Reggeborgh zal dragen en daarna stopt.

„Ireen wilde niet bij haar vriendin Letitia in de ploeg, maar had ook geen zin om nog een keer zonder sponsor te moeten zitten. Nou, als je dan in de herfst van je carrière mooi kan schaatsen bij dit team, is dat toch fijn. Ik heb haar wel gezegd: het is niet alleen presteren. Je moet ook een rolmodel zijn voor de jongeren, zoals Femke Kok. Was geen enkel probleem; dat wilde ze zelf ook.”

Van Velde zag Jutta Leerdam, de sensatie van afgelopen schaatsseizoen, bij Reggeborgh vertrekken. Moest horen dat Dai Dai N’tab overstapte naar Jumbo-Visma, kort erop ook nog gevolgd door Kai Verbij. Maar met Ireen Wüst en Kjeld Nuis kreeg de hoofdcoach wereldtoppers ervoor terug. „Ach, ja zo gaan die dingen, hè.”

