Egan Bernal zet definitief punt achter wielerseizoen

Eerder was al bekend geworden dat zijn ploeg Ineos-Grenadiers de Colombiaan niet zou gaan meenemen naar de Vuelta.

Bernal gaf na de zestiende etappe in de Tour de France op met fysieke problemen. De titelverdediger stond toen in het klassement al op forse achterstand. „Na mijn gezondheidsproblemen in de Tour ben ik volledig gericht op mijn herstel en op de terugkeer naar competitie in 2021”, zegt hij.

Pijnvrij

„Het waren moeilijke tijden, maar ik moet het accepteren”, schrijft de Colombiaan over de mislukte Ronde van Frankrijk. „Het motiveert me nog meer om harder te werken. Ik wil weer pijnvrij op de fiets zitten. Je leert meer van de slechte momenten dan van de goede.”