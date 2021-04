Noah Granigan na valpartij in Turkije: ’Jakobsen vroeg meteen of ik in orde was’

„Toen ik een uitgestoken hand zag die vroeg of ik in orde was, was ik verrast toen ik opkeek en zag dat het Fabio Jakobsen was. Bedankt man, goed om je terug in het peloton te zien”, schrijft Granigan.

De Amerikaan van de continentale ploeg Wildlife Generation kwam niet helemaal ongehavend uit de strijd. „Verschillende hechtingen in mijn kaak Van 60 kilometer per uur naar 0 waarbij ik hoofdzakelijk mijn nek gebruikte, maar niets is gebroken”, lichtte Granigan wat cynisch toe.