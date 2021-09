Max Verstappen beleeft uiterst prettige generale repetitie op Zandvoort

De Red Bull-coureur ging rond in een tijd van 1.09,263. Daarmee was hij ruim een halve seconde sneller dan Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die tweede werd. De Fin kwam niet verder dan een tijd van 1.10,179.

Het was de eerste keer dat Verstappen dit weekeinde een ’schone’ ronde kon rijden. Sterker nog, hij kon op het rechte stuk richting de finish nog even profiteren van de slipstream van zijn teamgenoot Sergio Perez.

Vrijdag werd Verstappen telkens gedwarsboomd door rode vlaggen of langzaam rijdende collega’s. „Ongelooflijk, ik kom gewoon niet aan snelle ronde toe”, foeterde Verstappen in de tweede vrije training nog. De Limburger moest zich zaterdag nog melden bij de stewards, omdat hij per ongeluk had ingehaald tijdens code rood, maar werd na een uitgebreide bestudering van de beelden niet bestraft.

Bekijk ook: Streep door Dutch Grand Prix voor positief geteste Kimi Räikkönen

Carlos Sainz

Nog voordat Verstappen zaterdag een tijd had neergezet, hing de rode vlag alweer uit, voor de vierde keer dit raceweekeinde. Carlos Sainz had zijn Ferrari-bolide geparkeerd in de boarding langs de eerste kombocht, de Hugenholtzbocht. Ondanks flinke schade aan zijn wagen lijkt de Spanjaard niet te hoeven vrees voor deelname aan de kwalificatie, die om 15.00 uur begint.

Voor Carlos Sainz eindigde de derde vrije training in de muur. Ⓒ F1

Na een oponthoud van twaalf minuten draaide Verstappen om 12.31 uur voor eerst de baan op. Zijn entree werd luid bejubeld door de duizenden fans op de hoofdtribune langs het rechte stuk. Even verderop, langs de kustlijn van Zandvoort, werd de Red Bull-coureur aangemoedigd met een door strandstoelen gecreëerde strijdkreet: ’Go Max’.

Lewis Hamilton

Waar Verstappen ’slechts’ twaalf ronden reed, stampte Hamilton flink door op Zandvoort. De Britse rivaal van de Red Bull-kopman ging in totaal 21 keer rond en zette de derde tijd neer: 1.10,417. Daarmee maakte hij zijn mindere vrijdag een soort van goed.

Bekijk ook: Max Verstappen ontloopt gridstraf en mag blijven hopen op droommiddag in Zandvoort

Hamilton stond vrijdag in de tweede vrije training door motorperikelen al vroeg buitenspel. Hij miste op die manier kostbare baantijd. ,,Ik sta als het ware met 1-0 achter”, stelde de zevenvoudig wereldkampioen vrijdagavond balend vast.

Robert Kubica

Robert Kubica zette de negentiende en voorlaatste tijd neer in de derde vrije training: 1.12,162. De Pool is bij Alfa Romeo de vervanger van Kimi Raikkonen, die zaterdag positief testte op corona en inmiddels in zelfisolatie zit.

Bekijk hier de volledige uitslag van de derde vrije training.