Bondscoach Ghana woedend na strafschop: ’Alleen omdat het Ronaldo is?’

„De scheidsrechter gaf een penalty, terwijl het er geen een was. Iedereen zag dat. Maar waarom? Alleen omdat het Ronaldo is?”, foeterde de in Duitsland geboren Ghanees, die onder meer uitkwam voor Borussia Dortmund en HSV, in gesprek met beIN Sports.

Addo kon met name niet geloven dat de VAR niet besloot om de scheidsrechter nog een keer naar het voorval te laten kijken. Het leek zelfs alsof het incident door de mannen achter de schermen helemaal niet werd teruggekeken. Er werd in ieder geval niet aangegeven dat er sprake was van een check, zoals normaliter vrijwel altijd gebeurt als er sprake is van een discutabel geval.

„Ik weet niet waarom de VAR niets deed. Er was geen uitleg”, sprak Addo. „Het was zelfs een overtreding op ons. Ik heb geen bewijs dat de scheidsrechter anders had beslist bij iemand anders, maar er was geen contact tussen de spelers. Ik weet niet wat ze deden, of de videoscheidsrechter sliep. Was de VAR misschien niet aan het opletten? Het is gek dat je niet eens naar deze situatie kijkt. Het was een verkeerde beslissing. Ik vroeg of ik na de wedstrijd met de scheidsrechter mocht praten. Ik kreeg als antwoord dat hij in vergadering was en dat dit niet mogelijk was. Het zou mooi zijn als hij een paar minuten voor de coach had.”

Ronaldo benutte de strafschop uiteindelijk zelf. André Ayew maakte de 1-1 namens Ghana, maar João Félix en Rafael Leão bezorgden Portugal in de slotfase een 3-1-voorsprong. De Ghanese invaller Osman Bukari zette de eindstand op het bord.