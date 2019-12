Sport kort: Monterrey hoopt Janssen fit te krijgen voor finale

09.58 uur: De Mexicaanse voetbalclub Monterrey hoopt Vincent Janssen op tijd klaar te stomen voor het WK in Qatar. De Nederlandse spits viel zaterdag geblesseerd uit tijdens de gewonnen return tegen Necaxa in de halve finales van de play-offs om de Mexicaanse titel (1-0). Desondanks stapte Janssen wel in het vliegtuig naar Qatar, waar Monterrey zaterdag aantreedt in de tweede ronde van het WK voor clubs.

De winnaar van de Champions League van de Concacaf, de federatie voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, treft in Doha de winnaar van het duel tussen Al-Sadd en Hienghène Sport. Als Monterrey wint, staat de ploeg van Janssen in de halve finales tegenover Liverpool, de kampioen van Europa.

Volgens berichten in Mexicaanse media heeft Janssen een spierblessure. De spits, die de laatste weken heel wat doelpunten maakte, wordt in Qatar nader onderzocht. Dan moet blijken of hij in actie kan komen op het WK voor de continentale kampioenen. Na dat toernooi gaat Monterrey met Club América strijden om de Mexicaanse titel.

Duitsland verliest van Servië in laatste seconden. Ⓒ AFP

09.22 uur: De Duitse handbalsters hebben de zege op Oranje bij het WK in Japan geen vervolg kunnen geven. De ploeg van bondscoach Henk Groener verloor in Kumamoto met 29-28 van Servië. Kristina Liscevic zorgde 5 seconden voor tijd uit een strafworp voor de beslissing. De uitslag is goed nieuws voor de Nederlandse vrouwen, die later op maandag tegen Denemarken spelen.

Oranje heeft twee overwinningen uit de voorronde, op Servië en Noorwegen, meegenomen naar de hoofdronde van het WK. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade begon daardoor al met 4 punten aan het tweede deel van het toernooi. De handbalsters moesten daarin zondag echter met 25-23 buigen voor Duitsland. Een zege op Denemarken zou Oranje dicht in de buurt van de halve finales brengen. De ploeg van Mayonnade speelt woensdag ook nog tegen Zuid-Korea.

Anthony Davis Ⓒ AFP

Basketbal: Davis de grote man bij LA Lakers

07.00 uur: Doorgaans is LeBron James de grote man bij Los Angeles Lakers, maar de grote vedette stond zondagavond in de NBA-wedstrijd tegen Minnesota Timberwolves even in de schaduw bij Anthony Davis. De 26-jarige Davis kwam tot maar liefst 50 punten, een persoonlijk record dit seizoen. De Amerikaan leidde de Lakers daarmee naar de 21e zege: 142-125.

Na heel wat teleurstellende jaren is de ploeg uit LA dit seizoen ouderwets dominant. De Lakers verloren pas drie keer en gaan fier aan kop in het westen. James kwam tegen de Timberwolves tot 32 punten en 13 assists. Davis was in de buurt van de ring niet te stuiten. Opvallend genoeg zat bij zijn 50 punten geen enkele driepunter. Wel gooide Davis de tien vrije worpen die hij mocht nemen allemaal raak.

Los Angeles Clippers, de nummer 2 van het westen, schreef tegen Washington Wizards de zeventiende zege van dit seizoen bij: 135-119. Kawhi Leonard maakte 34 punten en pakte 11 rebounds. NBA-kampioen Toronto Raptors ging onderuit bij Philadelphia 76ers: 110-104. De ’Sixers’ staan met zeventien overwinningen op de vierde plaats in het oosten, één plek boven de Raptors die vijftien keer wonnen.