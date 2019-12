Sport kort: Wereldkampioen tijdrijden wordt ploeggenoot van Van Baarle

12.38 uur: De Australische wielrenner Rohan Dennis rijdt de komende twee jaar voor Team Ineos.

De regerend wereldkampioen tijdrijden werd nog voor hij zijn titel in september in Yorkshire behaalde, ontslagen door zijn werkgever Bahrain-Merida. Dennis (29) was met zijn ploeg in conflict geraakt toen hij in de Tour de France zonder opgaaf van reden afstapte, nota bene een dag voor de individuele tijdrit.

Ineos is de opvolger van Team Sky. „Het is altijd een droom voor me geweest bij dit team te mogen rijden. Ik ben altijd een groot fan van ze geweest, al in hun eerste jaren”, zei Dennis, die de ploeg „innovatief” noemt, met name als het gaat om tijdrijden. Bij Bahrain was de tweevoudig wereldkampioen tijdrijden bijzonder ontevreden over het materiaal dat hem ter beschikking stond. Dennis maakt deze week tijdens een trainingsstage kennis met zijn nieuwe ploeggenoten onder wie Tourwinnaar Egan Bernal, Chris Froome en Dylan van Baarle.

Honkbal: Meulens aan de slag bij New York Mets

12.31 uur: Honkbalcoach Hensley Meulens verruilt San Francisco Giants voor New York Mets. De 52-jarige Antilliaan, bij grote toernooien werkzaam als bondscoach van Oranje, wordt bij de Mets als zogeheten ’bench coach’ de rechterhand van de nieuwe manager Carlos Beltrán, de Puerto Ricaanse oud-honkballer die in New York begint aan zijn eerste klus als hoofdcoach.

Meulens werkte jarenlang als zogeheten ’hitting coach’ bij de Giants, wat betekende dat hij zich bezig hield met het aanvallende gedeelte van de ploeg. De Antilliaan, die zelf in de Major League (MLB) speelde voor onder meer New York Yankees, vierde met de ploeg uit San Francisco drie kampioenschappen. De Giants wonnen in 2010, 2012 en 2014 de World Series. De laatste twee seizoenen was Meulens als bench-coach de eerste assistent bij de Giants.

De naam van Meulens viel de afgelopen jaar bij onder meer de Yankees en ook de Giants toen die clubs een nieuwe manager zochten, maar de keuze viel steeds op een ander.

Voetbal: Monterrey hoopt Janssen fit te krijgen voor finale

09.58 uur: De Mexicaanse voetbalclub Monterrey hoopt Vincent Janssen op tijd klaar te stomen voor het WK in Qatar. De Nederlandse spits viel zaterdag geblesseerd uit tijdens de gewonnen return tegen Necaxa in de halve finales van de play-offs om de Mexicaanse titel (1-0). Desondanks stapte Janssen wel in het vliegtuig naar Qatar, waar Monterrey zaterdag aantreedt in de tweede ronde van het WK voor clubs.

De winnaar van de Champions League van de Concacaf, de federatie voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, treft in Doha de winnaar van het duel tussen Al-Sadd en Hienghène Sport. Als Monterrey wint, staat de ploeg van Janssen in de halve finales tegenover Liverpool, de kampioen van Europa.

Volgens berichten in Mexicaanse media heeft Janssen een spierblessure. De spits, die de laatste weken heel wat doelpunten maakte, wordt in Qatar nader onderzocht. Dan moet blijken of hij in actie kan komen op het WK voor de continentale kampioenen. Na dat toernooi gaat Monterrey met Club América strijden om de Mexicaanse titel.

Duitsland verliest van Servië in laatste seconden. Ⓒ AFP

09.22 uur: De Duitse handbalsters hebben de zege op Oranje bij het WK in Japan geen vervolg kunnen geven. De ploeg van bondscoach Henk Groener verloor in Kumamoto met 29-28 van Servië. Kristina Liscevic zorgde 5 seconden voor tijd uit een strafworp voor de beslissing. De uitslag is goed nieuws voor de Nederlandse vrouwen, die later op maandag tegen Denemarken spelen.

Oranje heeft twee overwinningen uit de voorronde, op Servië en Noorwegen, meegenomen naar de hoofdronde van het WK. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade begon daardoor al met 4 punten aan het tweede deel van het toernooi. De handbalsters moesten daarin zondag echter met 25-23 buigen voor Duitsland. Een zege op Denemarken zou Oranje dicht in de buurt van de halve finales brengen. De ploeg van Mayonnade speelt woensdag ook nog tegen Zuid-Korea.

Anthony Davis Ⓒ AFP

Basketbal: Davis de grote man bij LA Lakers

07.00 uur: Doorgaans is LeBron James de grote man bij Los Angeles Lakers, maar de grote vedette stond zondagavond in de NBA-wedstrijd tegen Minnesota Timberwolves even in de schaduw bij Anthony Davis. De 26-jarige Davis kwam tot maar liefst 50 punten, een persoonlijk record dit seizoen. De Amerikaan leidde de Lakers daarmee naar de 21e zege: 142-125.

Na heel wat teleurstellende jaren is de ploeg uit LA dit seizoen ouderwets dominant. De Lakers verloren pas drie keer en gaan fier aan kop in het westen. James kwam tegen de Timberwolves tot 32 punten en 13 assists. Davis was in de buurt van de ring niet te stuiten. Opvallend genoeg zat bij zijn 50 punten geen enkele driepunter. Wel gooide Davis de tien vrije worpen die hij mocht nemen allemaal raak.

Los Angeles Clippers, de nummer 2 van het westen, schreef tegen Washington Wizards de zeventiende zege van dit seizoen bij: 135-119. Kawhi Leonard maakte 34 punten en pakte 11 rebounds. NBA-kampioen Toronto Raptors ging onderuit bij Philadelphia 76ers: 110-104. De ’Sixers’ staan met zeventien overwinningen op de vierde plaats in het oosten, één plek boven de Raptors die vijftien keer wonnen.