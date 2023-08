Besseling naar vierde plaats in Tsjechië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Besseling klimt naar vierde plaats in Tsjechië

Wil Besseling Ⓒ ANP/HH

20.22 uur: Golfer Wil Besseling is op de derde dag van de Tsjechische Masters opgeklommen naar de vierde plaats. De 37-jarige Nederlander steeg vijf plaatsen na een ronde van 67 slagen (-5). Besseling stond zaterdag op -6 voor de ronde, voordat hij op de zeventiende hole nog een slag moest inleveren.

Besseling, die op de eerste twee dagen scores van 67 en 68 noteerde, staat met een totaal van -14 twee slagen achter de leiders Sami Välimäki uit Finland en de Brit Matt Wallace. De Deen Nicolai Højgaard staat derde met -15.

Volleybalster Marring niet meer in actie op EK

18.31 uur: Volleybalster Nova Marring komt dit EK niet meer in actie voor Oranje. De passer-loper heeft tijdens de laatste groepswedstrijd, tegen Finland, een enkelblessure opgelopen.

Nederland speelde de poulewedstrijden in Tallinn, maar vervolgt het toernooi in Florence. Zondagavond is Zwitserland de tegenstander in de achtste finales.

Bondscoach Felix Koslowski heeft Hester Jasper opgeroepen als vervangster. Jasper viel vlak voor het toernooi af. Marring hoopt op tijd hersteld te zijn voor het OKT, dat voor Oranje op 16 september begint. „Het gaat naar omstandigheden goed met mij. Ik blijf hier om de ploeg te steunen”, aldus de 21-jarige Marring. „Ik ben volop bezig met mijn revalidatie en ga alles op alles zetten om tijdens het OKT van de partij te zijn.”

IJshockeysters grijpen op WK net naast promotie

17.17 uur: De Oranje-vrouwen zijn er op het WK in China niet in geslaagd promotie naar het hoogste niveau af te dwingen. Nederland verloor in Shenzhen de laatste wedstrijd met 2-1 van gastland China en kwam daardoor uit op drie zeges en twee nederlagen.

Nederland had aan een punt voldoende gehad tegen China, dat al zeker was van promotie. Aimée Seppenwolde maakte ook de 1-1, maar na de 2-1 van China wist de ploeg van bondscoach Marco Kronenburg niet opnieuw gelijk te maken.

Oranje begon het WK met een kansloze nederlaag tegen Denemarken (6-1), maar won vervolgens wel van Slowakije (3-0), Oostenrijk (2-1) en Noorwegen: 6-3. Promotie kwam daardoor dichtbij, maar tegen China kwam Nederland net tekort.

Nederland moest Denemarken, dat eveneens op 9 punten uitkwam, door de ruime nederlaag in de openingswedstrijd voor zich dulden. De Deense speelsters gaan met China naar de Topdivisie.

Rangers FC kan zich na eenvoudige zege op PSV richten

15.34 uur: Rangers FC heeft geen zware inspanning hoeven leveren in de aanloop naar het allesbeslissende uitduel van woensdag met PSV om een plaats in de groepsfase van de Champions League. De club uit Glasgow won de uitwedstrijd tegen Ross County met 0-2. Kemar Roofe en James Tavernier scoorden binnen 27 minuten.

Sam Lammers en oud-Feyenoorder Cyriel Dessers hadden een basisplaats bij Rangers FC. Danilo, die afgelopen seizoen kampioen werd met Feyenoord, bleef het hele duel op de bank bij de bezoekers.

Het eerste duel tussen Rangers FC en PSV eindigde in een gelijkspel (2-2). PSV hoeft dit weekeinde niet in actie te komen, met het oog op de return tegen de Schotten.

Brons voor de Duitse hockeysters bij het EK

14.00 uur: De Duitse hockeysters hebben bij het Europees kampioenschap de bronzen medaille behaald. Voor eigen publiek in Mönchengladbach versloeg de ploeg in de strijd om de derde plaats Engeland met 3-0.

Sonja Zimmermann en Charlotte Stapenhorst scoorden in de eerste helft voor de Duitse vrouwen. In 58e minuut maakte Jette Fleschütz er 3-0 van.

Duitsland werd in de halve finales uitgeschakeld door België (0-1). De Belgische vrouwen nemen het vanaf 14.45 uur in de finale op tegen Nederland, dat in de andere halve finale met 7-0 te sterk was voor Engeland.

Thijssen mist Vuelta om positieve coronatest

12.47 uur: Gerben Thijssen kan zaterdag niet van start gaan in de Vuelta. De Belgische sprinter van de ploeg Intermarché-Circus-Wanty heeft positief getest op corona. De Italiaan Simone Petilli vervangt hem.

Volgens zijn ploeg heeft Thijssen milde symptomen. Tijdens de ploegenpresentatie was hij vrijdag nog vol vertrouwen en zag zichzelf een etappe winnen in de Ronde van Spanje.

In de Giro moesten ook diverse renners de wedstrijd voortijdig verlaten vanwege corona. De Belg Remco Evenepoel moest na een positieve coronatest als drager van de roze leiderstrui de wedstrijd staken.

Ethiopische Beriso wereldkampioene op de marathon

10:11 uur: De Ethiopische atlete Amane Beriso heeft in Boedapest de wereldtitel op de marathon veroverd. Met een tijd van 2.24.23 bleef ze haar landgenote en titelverdedigster Gotytom Gebreslase voor, die elf seconden later over de finish kwam.

Het brons was voor de Marokkaanse Fatima Ezzahra Gardadi, die finishte in een tijd van 2.25.17.

Zondag staat de marathon voor de mannen op het programma. Daarin komt Abdi Nageeye in actie.

Baez en Lehecka in finale Winston-Salem

09:19 uur De finale van het tennistoernooi in Winston-Salem gaat tussen de Argentijn Sebastian Baez en de Tsjech Jiri Lehecka. In de halve eindstrijd ontdeed Baez zich met 6-3 6-7 (4) 7-6 (2) van de als eerste geplaatste Kroaat Borna Coric.

Lehecka kreeg een vrije doortocht naar de eindstrijd na de opgave van Sebastian Korda. De Amerikaan raakte in de kwartfinales geblesseerd aan zijn enkel en wilde met het oog op de US Open geen risico nemen.

Baez kan in Winston-Salem zijn vierde ATP-titel veroveren. Dit jaar won hij in Cordoba en Kitzbühel. Lehecka staat voor het eerst in de finale.

Simone Biles op schema voor record bij Amerikaanse titelstrijd

09:17 uur Simone Biles ligt op schema om weer een record op haar naam te schrijven. In haar tweede wedstrijd na haar rentree gaat de 26-jarige viervoudig olympisch kampioene bij de Amerikaanse kampioenschappen in San Jose halverwege de meerkamp ruim aan de leiding. Ze kan de eerste turner of turnster worden die de titel voor de achtste keer wint. Biles evenaarde het record van Alfred Jochim uit 1933 al in 2021.

Biles maakte eerder deze maand haar rentree bij de US Classic. Het waren haar eerste wedstrijden sinds de Olympische Spelen in 2021 in Tokio. Daar sloeg ze vanwege mentale problemen de meeste wedstrijden over. Later bekende ze dat ze achteraf de Spelen beter had kunnen laten schieten.

Biles behaalde halverwege de meerkamp 59,300 punten. Shilese Jones staat tweede met 56,750. Biles zei na afloop dat ze niet echt bezig is met het record. „Ik heb mijn persoonlijke doelen en daar richt ik mij op”, aldus de Amerikaanse. Het was even wennen voor haar op de balk. „Toen ik mijn zenuwen eenmaal onder controle had, ging het goed. Ik ben tevreden over mijn wedstrijden hier.”