Max Verstappen tevreden met P2: ’Het was heel tricky’

„Overall was het een goede kwalificatie”, aldus Verstappen. „In de laatste sessie regende het een stuk harder en in die condities hadden we het wat moeilijker. In de gecombineerde bochten kwam de power er niet helemaal uit. Het was niet makkelijk, ik probeerde een beetje in het spoor van mijn voorganger te blijven. Maar P2 is goed. Het was heel tricky vandaag. Ik zag bijna niks, zelfs niet als ik zes seconden achter iemand reed. Maar daar heeft iedereen last van.”

Verstappen spinde in zijn laatste ronde, maar had de snelste tijd van Hamilton ook zonder die spin vermoedelijk niet kunnen bedreigen. „Morgen is het droog, we zullen zien hoe het dan gaat. De auto voelt over het algemeen een stuk beter aan dan vorige week.”

