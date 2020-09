’Alles gaat volgens planning bij Team Ineos’

Dylan van Baarle in derde positie. Ⓒ ANP/HH

LA ROCHELLE - Dylan van Baarle krijgt lang niet alle gebeurtenissen in de Tour de France mee, en daar is-ie nog geen moment rouwig om geweest. „Ik hoef ook niet alles te weten joh”, reageert de 28-jarige huurling van Ineos-Grenadiers maandagmorgen, vlak voor de gebruikelijke trainingsrit met koffiestop op de rustdag. „Zolang we niet uit de planning lopen, is het goed.”