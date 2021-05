Kiki Bertens neemt geen risico voor Roland Garros en slaat graveltoernooi Rome over

Bertens liet zich in oktober vorig jaar opereren aan de achillespees waar ze al geruime tijd last van had. De winnares van tien WTA-titels revalideerde voorspoedig, maar sloeg de Australian Open over. Ze maakte begin maart haar rentree in Doha. De terugkeer van Bertens op de WTA Tour verloopt echter moeizaam.

Ze boekte eind vorige maand in Madrid pas haar eerste overwinning van dit jaar op de tour. Als titelverdedigster werd Bertens in de Spaanse hoofdstad in de tweede ronde uitgeschakeld. Ze zakte daardoor op de wereldranglijst van de tiende naar de zeventiende plaats.

Bertens sloeg afgelopen maand het graveltoernooi van Stuttgart over, omdat ze nog steeds niet helemaal pijnvrij is. Om die reden meldde ze zich ook af voor de tweede dag van de ontmoeting tussen Nederland en China in de Billie Jean King Trophy. Na haar zege op de openingsdag op Xinyu Wang bekende de emotionele Bertens dat ze het revalidatietraject had onderschat.

Eind deze maand begint Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar, op het gravel in Parijs. Bertens haalde vijf jaar geleden de halve finales in de Franse hoofdstad.