LIVE Tour: kopgroep krijgt ruime voorsprong in ’historische’ etappe

Voor de start was er een eerbetoon aan Raymond Poulidor, die in Saint-Léonard-de-Noblat begraven ligt. De in 2019 overleden opa van Mathieu van der Poel was met name in Frankrijk immens populair.

In de rit over 182 kilometer wachten de renners eerst drie beklimmingen die niet gevreesd zullen worden. Het zijn hellingen van de vierde en derde categorie. Pas in de laatste 13 kilometer gaat het serieus bergop. De laatste 4 kilometer, al jaren niet meer per fiets of auto toegankelijk voor publiek, gaat het continu omhoog met stijgingspercentages die steeds boven de 11 procent liggen. Het is de plek waar geletruidrager Jonas Vingegaard en zijn naaste belager Tadej Pogacar wellicht weer elkaar gaan testen. De finish wordt verwacht rond 18.05 uur.

Vooruitblik Boogerd

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Breukink, die zelf als derde eindigde in de Tour van 1990, zijn licht schijnen over etappe 9 (van Saint-Lëonard-de-Noblat naar Puy de Dôme over 182,4 kilometer).

De Tour-karavaan trekt voor de rustdag van maandag naar de illustere Puy de Dôme. Deze slotklim zat sinds 1988 niet meer in de Ronde van Frankrijk. Zelfs de recreatieve fietser mag er al jaren niet meer op (natuurgebied). Het erelijstje van dit bakbeest mag er wezen: Fausto Coppi, Federico Bahamontes, Julio Jimenez, Felice Gimondi, Luis Ocana, Joop Zoetemelk. Zoetemelk won er zelfs twee keer.

Jonas en Tadej Pogacar tasten elkaar af. Gaan we dit op Puy de Dome ook zien? Ⓒ ANP/HH

De slotklim staat gelijk aan 13,3 kilometer klimmen tegen 7,7 procent. De eerste 5 kilometer loopt op met zo’n 7 procent., daarna vlakt de weg af, om in de laatste 5 kilometer af te sluiten met nog meer geweld: hier stijgt het is neer dan 11 procent. Die sectie stijgt zelfs constant dik in de dubbele cijfers.

„Het is echt bijzonder dat hier wordt gekoerst”, aldus Breukink. De oud-renner weet waar hij over praat, want in 1988 reed hij zelfs tijdens de Tour de Puy de Dôme over. „Toen ging de ritzege naar de ontsnapping. Naar een Deen geloof ik (Johnny Weltz). De aanloop valt mee, maar het is een heel steile klim. Het zal een beetje een sprint naar de voet van de klim worden, maar daarna...Het is echt een zware klim.”

Gevecht tussen Pogacar en Vingegaard

Om te vervolgen: „Of er komt een ontsnappingsgroep óf Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar gaan het uitmaken voor de ritwinst. De vraag is welke ploegen het willen gaan controleren. Jumbo-Visma heeft nu het geel. Laten ze een ontsnapping gaan? Dat gaan we eerst zien.”

Breukink kan nog niet echt zeggen wie van de twee favorieten voor het geel het sterkste oogt. „De vorm van de dag verklaart veel. Jumbo heeft heel aanvallend gekoerst om Pogacar te lossen, maar het omgekeerde gebeurde. Voor het vertrouwen van Pogacar is het belangrijk dat hij kon volgen. De gedachte van Jumbo was goed, maar voor de koers is dit mooi.”

Hij denkt niet dat nog een andere renner zich gaat mengen voor de eindzege. „Daarachter gaat het om plek 3. Maar voor vandaag denk ik dat de winnaar uit de ontsnapping gaat komen. En daarachter een gevecht tussen Pogacar en Vingegaard.”