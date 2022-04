Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’Van Gaal-show niet te omzeilen’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Valentijn Driessen

Wie dacht aan het voorlopig einde van de Louis van Gaal-show na de WK-loting van vandaag komt bedrogen uit. De ongekende zelffascinatie is nog lang niet afgelopen. Zondag zit de bondscoach bij Humberto Tan op RTL4 en op 14 april gaat de documentaire Louis van Gaal in première. Nederland krijgt tot medio mei als Oranje samenkomt voor de Nations League dus nog heel veel Louis van Gaal over zich uitgestort. Heel veel Louis van Gaal die Louis van Gaal bewierookt. Zoals de afgelopen tien dagen. Niet met Oranje, maar met Van Gaal in de hoofdrol.